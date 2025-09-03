Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή στο myAADE.

Η διαδικασία αλλαγής Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που μέχρι πρότινος σήμαινε χαρτιά και μήνες αναμονής, περνά οριστικά στο παρελθόν. Από την περασμένη Πέμπτη (28/8), η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, με την οποία οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να προχωρούν σε μεταβολές ΚΑΔ αυτόματα και με λίγα κλικ.

Ήδη, τις πρώτες τρεις ημέρες λειτουργίας, περισσότεροι από 1.200 φορολογούμενοι αξιοποίησαν το εργαλείο, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας.

Η αυτόματη διαδικασία

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή:

-Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης

Για αλλαγές που αφορούν εγκατάσταση εσωτερικού, η διαδρομή είναι:

-Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Τα βήματα

Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τρία στάδια:

-Υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης», η οποία έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης.

-Επιλογή ΚΑΔ μέσα από ευρετήριο με τομείς και κατηγορίες δραστηριοτήτων, με χρωματική σήμανση και βοηθητικά μηνύματα για διευκόλυνση των χρηστών.

-Καταχώριση στοιχείων: ορισμός είδους ΚΑΔ, ημερομηνίας έναρξης ή μεταβολής και επισήμανση για σκοπούς ΦΠΑ. Σε περίπτωση διακοπής, δηλώνεται η ημερομηνία παύσης.

Τα δικαιολογητικά

Για δραστηριότητες που απαιτούν προέγκριση (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), οι φορολογούμενοι επισυνάπτουν τα σχετικά έγγραφα κατά την αίτηση. Αν η ημερομηνία μεταβολής αφορά περίοδο προγενέστερη των 30 ημερών, χρειάζεται τεκμηριωτικό υλικό που αποδεικνύει την άσκηση της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων με σχέση εξάρτησης αντίστοιχη μισθωτού, απαιτείται σύμβαση με τον εργοδότη για να τεκμηριωθεί η μη υπαγωγή σε ΦΠΑ. Η έλλειψη δικαιολογητικών οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις

Η εφαρμογή καλύπτει και τις περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων ή μεταβολών που απαιτούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Τότε η δήλωση δεν ολοκληρώνεται αυτόματα, αλλά προωθείται στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία για έλεγχο και ολοκλήρωση.