Κυκλική Οικονομία: Πώς η συνεργασία Interamerican και Polygreen συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που εξασφαλίζει βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Σε αυτό τα προϊόντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οι κοινότητες μοιράζονται τους πόρους και εξοικονομούν χρήματα, ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις διατηρούν, επαναχρησιμοποιούν, ανακατασκευάζουν και ανακυκλώνουν υλικά για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία για εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές.

Με λίγα λόγια, η κυκλική οικονομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων. Είναι πολλά περισσότερα από την απλή ανακύκλωση, που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ενώ φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται προς αυτή.

Σίγουρα σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι διαδραματίζει η Polygreen, πρωτοπόρος εταιρία στον τομέα της βιωσιμότητας. Με τους έξυπνους σταθμούς ανακύκλωσης που έχει σχεδιάσει, καθώς και το Just Go Zero App, μια εφαρμογή που καταμετρά το βάρος των ποσοτήτων που συλλέγονται με στόχο την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, μάς δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αποβλήτων.

Οι δύο άξονες της συνεργασίας Ιnteramerican - Polygreen

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μείωσης αποβλήτων στο ελληνικό επιχειρείν, αποτελεί η συνεργασία της Interamerican με την εταιρεία κυκλικής οικονομίας, Polygreen, η οποία συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς; Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε δύο άξονες:

Συλλογή ρούχων

Το τελευταίο δίμηνο της προηγούμενης χρονιάς, ειδικά σχεδιασμένοι κάδοι ρούχων και παπουτσιών τοποθετήθηκαν σε κεντρικό σημείο της εταιρείας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να τοποθετήσουν τα παλιά τους ρούχα, δερμάτινα και υφασμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια, καθαρά και σε καλή κατάσταση. Η Polygreen ανέλαβε τη συλλογή και μεταφορά τους σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην Ελλάδα.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 162 κιλά ρούχα και 8 κιλά παπούτσια, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα θα παραμείνει στον κύκλο της οικονομίας ως second hand και θα αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη στην επιπλοποιία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου

Στη συνέχεια, η Polygreen σχεδίασε λύση ανακύκλωσης κατάλληλη για τους χώρους του κεντρικού κτηρίου της Interamerican, η οποία διευκολύνει τους εργαζόμενους να απορρίπτουν σωστά τα υλικά που δε χρειάζονται πια, εφαρμόζοντας διαλογή στην πηγή.

Η υποδομή ανακύκλωσης περιλαμβάνει Έξυπνο Σταθμό Ανακύκλωσης που καταμετρά σε πραγματικό χρόνο το βάρος των υλικών που συλλέγονται, καθώς και συμβατικούς κάδους. Στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας της Polygreen, τα ανακυκλώσιμα υλικά γίνονται εκ νέου χρήσιμες πρώτες ύλες.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του κτιρίου της Interamerican εκπαιδεύτηκαν από την Polygreen για την κατάλληλη απόρριψη των υλικών, έτσι ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο. Έμαθαν έτσι από πρώτο χέρι τις σωστές πρακτικές, αλλά και τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας και κατά συνέπεια έβαλαν στην καθημερινότητά τους έναν πιο οικολογικό τρόπο συμπεριφοράς.

Όπως ανέφερε και η κα Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability and Stakeholders Relations Leader του Ομίλου Interamerican, «Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι αναβαθμίζουμε το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, μέσω ευφυέστερης χρήσης των πόρων και μιας σύγχρονης οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί μονόδρομο και η Polygreen αποτελεί αυτή τη στιγμή αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Μέσω της συμμετοχής μας στο JustGoZero μάς δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόσουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης των υλικών που παράγουμε από τη λειτουργία μας ως εταιρεία, να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας αλλά κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους μας σε θέματα κυκλικής οικονομίας».

H συνεργασία της Interamerican με την Polygreen είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί μόνο την αρχή. Πρόθεση της Polygreen άλλωστε είναι να επεκτείνει τη συνεργασία με ακόμα περισσότερες περιβαλλοντικά εστιασμένες δράσεις που θα εμπνεύσουν τους εργαζόμενους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, εντός και εκτός του χώρου εργασίας. Κάτι που άλλωστε αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλους μας.