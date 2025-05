Ποιο είναι το οικιστικό project «Ardittos House» της Noval στο Μετς - Οι τιμές ενοικίασης

Ποια είναι η νέα επένδυση 19 εκατ. ευρώ της Noval Property ΑΕΕΑΠ στην Αρδηττού. Οι κατοικίες προς μίσθωση και οι επαγγελματικοί χώροι. Από 25 έως 40 ευρώ/τ.μ. τα ενοίκια για τα διαμερίσματα. Το προφίλ του project.

Σε τιμές από 25 ευρώ έως 40 ευρώ (για αυτά που είναι μπροστά) ανά τετραγωνικό μέτρο, που προσομοιάζουν με αυτές της ευρύτερης περιοχής (Ηρώδου Αττικού κ.α.), ανέρχονται τα ενοίκια στο νέο οικιστικό project της Noval Property στο Μετς, «Ardittos House», που έχει ήδη τις πρώτες μισθώσεις.

Η ΑΕΕΑΠ, συνδεδεμένη με τον όμιλο Viohalco, έχει ήδη ολοκληρώσει την ανακατασκευή κτηρίου μικτής χρήσης, στο κέντρο της Αθήνας, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στην αστική ανάπτυξη. Το έργο, είναι ένα νέο κτήριο κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού 40-42 στο Μετς, συνολικής επιφάνειας 4.300 τ.μ. και συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 2.600 τ.μ., και αποτελείται από τρεις ορόφους κατοικιών, ισόγειο και ημιώροφο με σύγχρονους γραφειακούς χώρους, καθώς και δύο υπόγεια με θέσεις στάθμευσης. Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε να κάνουμε με πωλήσεις διαμερισμάτων αλλά μόνο με ενοικίαση, μακροχρόνιου ορίζοντα.

Η επένδυση και οι μισθωτές

Όπως αναφέρθηκε χθες από στελέχη της εισηγμένης, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου, από τα 2.600 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας συνολικά τα 1.900 τ.μ. είναι οι κατοικίες προς μίσθωση (8 τον αριθμό, από τον πρώτο έως τον τρίτο όροφο, στον τέταρτο είναι roof garden κοινό, στο μεγαλύτερο μέρος του, για τους ενοίκους, με προνομιακή θέα, καθιστικούς χώρους, πέργκολες, πισίνα και εκτενείς περιοχές φύτευσης), με εμβαδόν από 175 έως 240 τ.μ. (πλην του διαμερίσματος στον 3ο όροφο πάνω των 340 τ.μ.). Ενώ στο ισόγειο θα υπάρχουν χώροι 630 τ.μ. περίπου, μαζί με το πατάρι - δώμα, που θα μισθωθούν για επαγγελματική χρήση (γραφεία).

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Noval Property, κ. Μ. Παναγή το ακίνητο είναι ήδη μισθωμένο κατά 35% (έχουν ήδη μισθωθεί και κατοικούνται τα διαμερίσματα του τρίτου ορόφου), ή αλλιώς στο 45%-50% των οικιστικών, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει ενοικιαστεί το σύνολο των χώρων του κτηρίου, μαζί με τα γραφεία (για έναν ή δύο χρήστες, συνολικά 45-50 θέσεις εργασίας). Σε κάθε διαμέρισμα ή χώρο γραφείου αντιστοιχεί μια θέση στάθμευσης (με ηλεκτρική φόρτιση οχημάτων και ποδηλάτων), συνολικά 11 θέσεις. Επίσης, παρέχεται 24ωρο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Σημειώνεται ότι την αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη είχε το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Diversity Architects (διεθνές γραφείο αρχιτεκτονικής και interior design με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο) και την ανακατασκευή ανέλαβε η τεχνική εταιρεία Μπαλλιάν, γνωστή και από τη συμμετοχή της σε σημαντικά κτηριακά projects (π.χ. συνεργασία με Dimand σε μέρος του Πύργου Πειραιά αλλά και για τα τοπικά Δικαστήρια, αντικαθιστώντας την AKTOR, με ΑΒΑΞ για το Intercontinental κ.α.).

Σύμφωνα με ανθρώπους της εταιρείας υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για τους χώρους του οικιστικού αλλά και επαγγελματικού «κομματιού», η ΑΕΕΑΠ είναι σε επαφές με υποψήφιους μισθωτές για τις κατοικίες αλλά και τα γραφεία (π.χ. αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά γραφεία, προξενεία – πρεσβείες για υπηρεσίες τους κ.α.), που αναζητούν prime χώρους, στο κέντρο, με θέα την Ακρόπολη, τον Λόφο Αρδηττού, τον Λυκαβηττό, το Ζάππειο, τον Λόφο του Φιλοπάππου και τον Εθνικό Κήπο.

Το story

Το κτήριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ το κέλυφος ολοκληρώθηκε το 2000, χωρίς ποτέ να διαμορφωθεί εσωτερικά. Για δεκαετίες παρέμεινε ένα κενό κέλυφος στον πυκνοδομημένο ιστό της Αθήνας. Το έργο επαναπροσδιορίστηκε ως ένα σύγχρονο κτήριο μικτών χρήσεων που συνδυάζει κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με διακριτή λειτουργική οργάνωση. Στην πορεία, και το 2020, έγινε ο φέρων οργανισμός. Από τη Noval αποκτήθηκε το 2022 και ξεκίνησε η αποπεράτωσή του. Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε 19 εκατ. ευρώ (μαζί με την αγορά κ.α.), εκ των οποίων 12,1 εκατ. ευρώ είναι το κόστος κατασκευής. Η απόδοση (yield) που αναμένει η ΑΕΕΑΠ είναι άνω του 5%, όση περίπου και η συνεισφορά του σε έσοδα.

Όπως αναφέρει η Noval, «η πλήρης ανακατασκευή του κτηρίου, το οποίο χρονολογείται από το 1981, διατηρεί τον κλασικό χαρακτήρα της αθηναϊκής πολυκατοικίας, προσθέτοντας στοιχεία νεότερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όπως ευρύχωρα μπαλκόνια και μεγαλύτερα ανοίγματα για την αξιοποίηση της συναρπαστικής θέας προς την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Το κτήριο διαθέτει πολυτελή διαμερίσματα, σύγχρονους χώρους γραφείων και προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχές, όπως εντυπωσιακό δώμα με πισίνα και εξοπλισμένο γυμναστήριο. Την είσοδο του κτηρίου κοσμεί η γλυπτική σύνθεση “The secret of the sacred river”, της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Παράλληλα, σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική και τη φιλοσοφία της εταιρείας που θέτουν ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι μαρμάρινες επιφάνειες που υπήρχαν στην αρχική όψη του κτηρίου, επισκευάστηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν σε εσωτερικούς χώρους του νέου κτηρίου. Το έργο αναμένεται να λάβει την περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED BD+C New Construction & Major Renovation v4.1, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην ανάπτυξη κτηρίων υψηλής ποιότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας».

Ο κ. Μιχάλης Παναγής, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ακινήτου στην περιοχή του Μετς. Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την ενεργειακή αναβάθμιση, το “Ardittos House” εμπλουτίζει το εύρος και τη δυναμική του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, προσφέροντας πλέον έναν ανανεωμένο χώρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικές προοπτικές σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Στην Noval Property συνεχίζουμε με σταθερότητα και προσήλωση να επενδύουμε στην ανάπτυξη ακινήτων, με στόχο τη δημιουργία αξίας μέσω ενός ισχυρού και ποιοτικού χαρτοφυλακίου με μακροπρόθεσμα οφέλη για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία συνολικά».