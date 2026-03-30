Αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο: Η Κάλας καταγγέλλει «παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας»

«Χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε σήμερα την «παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας», αφότου η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε την πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

«Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους αγίους τόπους», δήλωσε. «Η θρησκευτική ελευθερία στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως, ανεξαιρέτως, για όλες τις θρησκείες. Ο πολυθρησκευτικός χαρακτήρας της Ιερουσαλήμ πρέπει να προστατεύεται», πρόσθεσε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάντσεθ καταγγέλλει «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία»

Η παρεμπόδιση «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων (για τους Καθολικούς σ.σ.) συνιστά «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία», κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.