Πολιτική | Διεθνή

Η ΕΕ ζητά σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η ΕΕ ζητά σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι «ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες

Επίθεση κατά της φοροδιαφυγής με 72.800 ελέγχους - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο το 2026

Μαλλιά κουβάρια εξαιτίας Μαδούρο - Η άποψη Βενιζέλου για το Διεθνές Δίκαιο - Ποιον θαυμάζει η Άννα;

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κάγια Κάλας
Νικολάς Μαδούρο (Nicolas Maduro)
Βενεζουέλα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider