Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Η παραίτηση Σκλήκα δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση, οι αποφάσεις θα υλοποιηθούν

Η παραίτηση Σκλήκα δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, διευκρινίζοντας ότι «η παραίτησή του δε σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της υπόλοιπης ομάδας η οποία τρέχει τα ΕΛΤΑ». «Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται έτσι απλά η πορεία ενός ανθρώπου, ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε», είπε.

«Το σχέδιο ειναι αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «οι αποφάσεις που έχει λάβει η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα υλοποιηθούν, ωστόσο έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».

«Έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης», συμπλήρωσε.

«Δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών», τόνισε.

«Για τις προθέσεις και το σχέδιο των ΕΛΤΑ η κυβέρνηση ήξερε, ήταν γνωστό. Αυτό που δεν ήταν γνωστό ήταν το ακριβές χρονοδιάγραμμα», επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.