Προειδοποίηση Τραμπ: Ο χριστιανισμός «απειλείται» από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι ο χριστιανισμός απειλείται στη Νιγηρία και για τον λόγο αυτόν πρόσθεσε τη χώρα στον κατάλογο των «υπό παρακολούθηση» χωρών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία. Χιλιάδες χριστιανοί σκοτώνονται. Οι ριζοσπάστες ισλαμιστές ευθύνονται για αυτή τη μαζική σφαγή» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε τη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου, στη λίστα των «Χωρών Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος» στις οποίες οι ΗΠΑ καταγράφουν παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε από τους βουλευτές Ράιλι Μουρ και Τομ Κόουλ καθώς και από την Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων να εξετάσουν το ζήτημα και να του υποβάλουν αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

