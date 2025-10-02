Σέινμπαουμ: Απαιτεί από το Ισραήλ τον επαναπατρισμό των Μεξικανών μελών του Global Sumud Flotilla

«Πρέπει να τους απελευθερώσετε αμέσως γιατί δεν έκαναν κανένα παράπτωμα. Πρέπει να επαναπατριστούν αμέσως και εμείς, προφανώς, οφείλουμε να τους προσφέρουμε κάθε απαραίτητη υποστήριξη», δήλωσε η Σέινμπαουμ.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απαίτησε σήμερα τον «άμεσο» επαναπατρισμό των έξι Μεξικανών μελών του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε στη Μεσόγειο από το Ισραήλ.

Ο στολίσκος Global Sumud αποτελείτο από περίπου 45 πλοία στα οποία επέβαιναν πολιτικές προσωπικότητες και φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες. Απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μαστίζεται από λιμό σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Πρέπει να τους απελευθερώσετε αμέσως γιατί δεν έκαναν κανένα παράπτωμα. Πρέπει να επαναπατριστούν αμέσως και εμείς, προφανώς, οφείλουμε να τους προσφέρουμε κάθε απαραίτητη υποστήριξη», δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά την πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Η πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι Μεξικανοί ακτιβιστές βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ, του νοτίου Ισραήλ όπου, όπως δήλωσε, η μεξικανική προξενική υποστήριξη δεν μπόρεσε να εισέλθει. Η κυβέρνησή της έστειλε τέσσερις διπλωματικές νότες στο Ισραήλ για την υπόθεση αυτή.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επιβάτες του στολίσκου θα απελαθούν στην Ευρώπη και ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στο παλαιστινιακό έδαφος.

Η Global Sumud Flotilla κατήγγειλε «μια παράνομη επίθεση» στα διεθνή ύδατα.

Ο στολίσκος παρουσιάζεται ως μια «ειρηνική και μη βίαιη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» λέγοντας ότι θέλει «να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας» και να παράσχει «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκούμενο λαό που είναι αντιμέτωπος με τον λιμό και τη γενοκτονία».