Πολιτική | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Όρμπαν - Τραμπ για την ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Όρμπαν - Τραμπ για την ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε για πολλά θέματα, ανάμεσά τους και για την ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη, ανάφερε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε για πολλά θέματα, ανάμεσά τους και για την ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη, ανάφερε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ότι οι ενεργειακές προμήθειες της Ουγγαρίας δεν είναι εγγυημένες χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Ουγγαρία
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Βίκτορ Όρμπαν

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider