Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η απόσταση της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και την εικόνα που έχουν για τα πολιτικά πρόσωπα, παρουσίασε η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Η έρευνα ρώτησε επίσης τους πολίτες πώς έκριναν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το αν προκρίνουν την σταθερότητα ή την αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, και τη γνώμη τους για το Παλαιστινιακό ζήτημα.

Κατ'αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 22,2%

ΠΑΣΟΚ - 10,2%

Πλεύση Ελευθερίας - 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ - 4,8%

ΚΚΕ - 6,3%

Σπαρτιάτες - 0,3%

Ελληνική Λύση - 9,2%

ΝΙΚΗ - 1,5%

Μέρα 25 - 3,2%

Νέα Αριστερά - 1,9%

Φωνή Λογικής - 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας - 1,7%





