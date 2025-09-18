Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η απόσταση της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η απόσταση της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
Την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και την εικόνα που έχουν για τα πολιτικά πρόσωπα, παρουσίασε η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και την εικόνα που έχουν για τα πολιτικά πρόσωπα, παρουσίασε η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Η έρευνα ρώτησε επίσης τους πολίτες πώς έκριναν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το αν προκρίνουν την σταθερότητα ή την αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, και τη γνώμη τους για το Παλαιστινιακό ζήτημα.

Κατ'αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

  • ΝΔ - 22,2%
  • ΠΑΣΟΚ - 10,2%
  • Πλεύση Ελευθερίας - 7,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 4,8%
  • ΚΚΕ - 6,3%
  • Σπαρτιάτες - 0,3%
  • Ελληνική Λύση - 9,2%
  • ΝΙΚΗ - 1,5%
  • Μέρα 25 - 3,2%
  • Νέα Αριστερά - 1,9%
  • Φωνή Λογικής - 3,2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας - 1,7%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου

Νέα πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών στα ΜΜΜ - Σε λειτουργία το report.oasa.gr

tags:
Δημοσκόπηση

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider