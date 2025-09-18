Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η απόσταση της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και την εικόνα που έχουν για τα πολιτικά πρόσωπα, παρουσίασε η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.
Η έρευνα ρώτησε επίσης τους πολίτες πώς έκριναν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το αν προκρίνουν την σταθερότητα ή την αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, και τη γνώμη τους για το Παλαιστινιακό ζήτημα.
Κατ'αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:
- ΝΔ - 22,2%
- ΠΑΣΟΚ - 10,2%
- Πλεύση Ελευθερίας - 7,9%
- ΣΥΡΙΖΑ - 4,8%
- ΚΚΕ - 6,3%
- Σπαρτιάτες - 0,3%
- Ελληνική Λύση - 9,2%
- ΝΙΚΗ - 1,5%
- Μέρα 25 - 3,2%
- Νέα Αριστερά - 1,9%
- Φωνή Λογικής - 3,2%
- Κίνημα Δημοκρατίας - 1,7%