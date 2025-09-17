Πολιτική | Ελλάδα

Στη Λήμνο την Πέμπτη ο Κυρ. Μητσοτάκης

Newsroom
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Στη Λήμνο θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός το πρωί θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ στις 12.00 θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.

Κυριάκος Μητσοτάκης

