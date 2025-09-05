Πολιτική | Διεθνή

Κάρνεϊ: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν την νέα δέσμη κυρώσεων για τη Ρωσία

Newsroom
Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν μία νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο μια καμπάνιας να ασκηθούν πιέσεις στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

«Ο κύριος Πούτιν είναι η αιτία αυτού του πολέμου. Ο ίδιος είναι ο λόγος για τις δολοφονίες, δεν πρόκειται να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

