Κάρνεϊ: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν την νέα δέσμη κυρώσεων για τη Ρωσία

«Ο κύριος Πούτιν είναι η αιτία αυτού του πολέμου. Ο ίδιος είναι ο λόγος για τις δολοφονίες, δεν πρόκειται να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν μία νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο μια καμπάνιας να ασκηθούν πιέσεις στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

«Ο κύριος Πούτιν είναι η αιτία αυτού του πολέμου. Ο ίδιος είναι ο λόγος για τις δολοφονίες, δεν πρόκειται να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ