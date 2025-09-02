Πολιτική | Διεθνή

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στη ΓΣ του ΟΗΕ

Newsroom
Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στη ΓΣ του ΟΗΕ
Ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας.

Στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έχει σκοπό να προχωρήσει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εντός του μήνα η κυβέρνηση του Βελγίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.

