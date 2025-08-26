Πολιτική | Διεθνή

Υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι επισκέπτονται το Κατάρ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι επισκέπτονται το Κατάρ
Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας βρίσκονται στο Κατάρ όπου θα συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας βρίσκονται στο Κατάρ όπου θα συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

«Συζητήσαμε κοινά ενδιαφέροντα στο πεδίο της ασφάλειας και άμυνας , όπως και τρόπους περεταίρω ανάπτυξης της συνεργασίας», έγραψε σε ανάρτηση του ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως 5 Νοεμβρίου στην προθεσμία έκδοσης

Εργασιακό νομοσχέδιο: «Λάστιχο» το ωράριο εργασίας, αλλάζει η ετήσια άδεια αναψυχής

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Ουκρανία
Κατάρ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider