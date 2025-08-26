Υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι επισκέπτονται το Κατάρ

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας βρίσκονται στο Κατάρ όπου θα συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

«Συζητήσαμε κοινά ενδιαφέροντα στο πεδίο της ασφάλειας και άμυνας , όπως και τρόπους περεταίρω ανάπτυξης της συνεργασίας», έγραψε σε ανάρτηση του ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ