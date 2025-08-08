Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Μας συγκλονίζει όλους η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά

Newsroom
Μητσοτάκης: Μας συγκλονίζει όλους η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά
«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Την θλίψη για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους» πρόσθεσε.

«Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…» κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά, «έφυγε» απόψε σε ηλικία 34 ετών.

Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αντώνης Σαμαράς
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

