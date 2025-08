Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι - Τι συζήτησαν

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στο X, «συζητήθηκε η ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας».

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στο X, «συζητήθηκε η ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της στη χώρα».

«Του μίλησα για έναν νέο μηχανισμό αγοράς αμερικανικών όπλων, τον οποίο εφαρμόζουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμβολή κάθε χώρας μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τους υπερασπιστές μας», σημείωσε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε μία «καλή πρόταση για την ανάκαμψη της χώρας και ιδίως για την λιμενική υποδομή της Οδησσού και την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και logistics στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

«Συμφωνήσαμε ότι οι αντιπροσωπείες μας θα εργαστούν για την υλοποίησή της. Είμαι ευγνώμων για την τόσο αποφασιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία και την προθυμία να κάνουμε ακόμη περισσότερα», κατέληξε.

