Δασμοί: Η Κομισιόν καλεί τις ΗΠΑ σε διαπραγμάτευση - Πρόταση για «μηδέν προς μηδέν» σε αυτοκίνητα και βιομηχανικά αγαθά

«Είμαστε πάντα έτοιμοι για μια καλή συμφωνία, αλλά και για αντίμετρα», επεσήμανε η φον ντερ Λάιεν. Ξεκλειδώνουν τα πρώτα αντίμετρα για τον χάλυβα και το αλουμίνιο. Σέφκοβιτς: Σε δύσκολο σημείο οι σχέσεις με τον βασικό μας εταίρο.

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εμπορική τους σχέση μετά τους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, διεμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βάζοντας στο τραπέζι μια πρόταση για δασμούς «μηδέν εσείς, μηδέν εμείς» σε όλα τα βιομηνικά αγαθά.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα στις Βρυξέλλες με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως η ΕΕ πρότεινε στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς, πλήρως και αμοιβαία, τα βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων.

«Πράγματι προτείναμε δασμούς μηδέν προς μηδέν για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως κάναμε με επιτυχία με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους. Γιατί η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία», ανέφερε. Αυτή η πρόταση «παραμένει στο τραπέζι», αλλά παράλληλα «είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», απέναντι στην επιθετική εμπορική πολιτική του Τραμπ, προειδοποίησε.

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025