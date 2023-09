Αυγενάκης: Προτεραιότητα η αποκατάσταση των ζημιών στη γεωργία από τις πυρκαγιές

Η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που γίνεται στην Κόρδοβα της Ισπανίας.

Η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που γίνεται στην Κόρδοβα της Ισπανίας.

Υπογράμμισε πως θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα που προσφέρεται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, η οποία πρέπει να βασίζεται σε δύο αρχές:

* Την ευελιξία έναντι της γραφειοκρατίας και

* την ισορροπία μεταξύ άμεσων αναγκών και μακροπρόθεσμων στόχων.

Μιλώντας για το θέμα «οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο για μια πιο ανθεκτική στο κλίμα γεωργία», ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι το παρόν και το μέλλον της παραγωγής συνδέεται με την επιστημονική πρόοδο συμπληρώνοντας ότι «η αύξηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας δεν μπορεί παρά να είναι μονόδρομος».

Παράλληλα υπογράμμισε πως «η καινοτομία είναι το κλειδί για βιώσιμα συστήματα τροφίμων και η τεχνολογική αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα ο καταλύτης για την πράσινη μετάβαση» ενώ «η παραγωγή περισσότερων με λιγότερα, "more with less", δεν αποτελεί αντίφαση αλλά μια μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή γεωργία».

Προσέθεσε ότι η καινοτομία αποτελεί τον μοχλό της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και υπογράμμισε ότι «το ζητούμενο είναι φυτά υψηλής διατροφικής αξίας για τους καταναλωτές, που θα μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες».

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου, ο κ. Αυγενάκης είπε ότι «είναι μια διαδικασία, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα» σημνειώνοντας ότι η ξηρασία και οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες και τον γεωργικό προγραμματισμό στις διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας.

Μιλώντας για τη θεώρηση της ΚΑΠ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι θα πρέπει να βασίζεται σε δυο αρχές. «Πρώτον ευελιξία έναντι της γραφειοκρατίας και δεύτερον ισορροπία μεταξύ άμεσων αναγκών και μακροπρόθεσμων στόχων» είπε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, μετά την Άτυπη Σύνοδο ο κ. Αυγενάκης ευχαρίστησε και δημόσια τους Ευρωπαίους συναδέλφους του για την αλληλεγγύη που επέδειξαν προς τη χώρα μας στις φυσικές καταστροφές. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της Ελλάδας σε όλους τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, διότι η συμβολή τους, η αλληλεγγύη τους ήταν καταλυτική. Η νέα ΚΑΠ πρέπει να εξελιχθεί, πρέπει να αναβαθμιστεί και κυρίως να λειτουργήσει προς όφελος των αγροτών με μεγαλύτερη ευελιξία. Να μείνει περισσότερο στα προβλήματα που διαρκώς εμφανίζονται στο προσκήνιο, με προτεραιότητα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους» είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Μπορεί η Ελλάδα να ανέβηκε τρεις βαθμίδες σε επίπεδο καινοτομίας ωστόσο, όμως, δεν μένουμε ικανοποιημένοι, θέλουμε ακόμη περισσότερο. Η καινοτομία πρέπει να μπει περισσότερο στον χώρο της αγροτικής παραγωγής, της ευφυούς γεωργία. Πρέπει να δουλέψουμε σε συνεργασία με όλα τα ιδρύματα, αλλά και με όλους τους ομολόγους μου προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ευρώπη πρέπει να πάει ψηλότερα, πρέπει να πάει καλύτερα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχει».

