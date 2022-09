Η Λιζ Τρας νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας

Τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος ψήφισαν 81.326 υπέρ της Τρας, ενώ 60.399 μέλη ψήφισαν υπέρ του Σουνάκ, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 82,6%.

Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας επικράτησε του πρώην υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και γίνεται η πρωθυπουργός της Βρετανίας, στη θέση του Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εσωκομματικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Συντηρητικών.

Τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος ψήφισαν 81.326 υπέρ της Τρας, ενώ 60.399 μέλη ψήφισαν υπέρ του Σουνάκ, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 82,6%.

Η Λιζ Τρας υποσχέθηκε «τολμηρό σχέδιο» για τη μείωση των φόρων και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης εν μέσω κρίσης του κόστους διαβίωσης. «Θα εφαρμόσω ένα τολμηρό σχέδιο για τη μείωση των φόρων και την αύξηση της ανάπτυξης της οικονομίας μας», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της νίκης της επί του Ρίσι Σουνάκ, υποσχόμενη επίσης να αντιμετωπίσει την έκρηξη των τιμών της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τα «μακροπρόθεσμα» προβλήματα της τροφοδοσίας σε ενέργεια.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η Τρας δεν γίνεται αυτόματα πρωθυπουργός σήμερα, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός (στην προκειμένη περίπτωση ο Μπόρις Τζόνσον) πρέπει πρώτα να υποβάλει την παραίτησή του στη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία στη συνέχεια θα διορίσει την Τρας. Καθώς η βασίλισσα αυτή τη στιγμή μένει στη σκωτσέζικη κατοικία της Balmoral Castle, αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εκεί και όχι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, καθώς η 96χρονη μονάρχης αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας.

Η Λιζ Τρας δήλωσε την Κυριακή ότι θα αναλάβει αμέσως δράση για να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους λογαριασμούς ενέργειας και να ενισχύσει τα αποθέματα ενέργειας της χώρας, αν, όπως αναμένεται, κερδίσει την πρωθυπουργία της χώρας, ενώ η εφημερίδα, “The Telegraph", ανέφερε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να παγώσει τους λογαριασμούς της ενέργειας για εκατομμύρια νοικοκυριά αυτόν το χειμώνα, αν γίνει πρωθυπουργός.

Η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας έχει το «σωστό σχέδιο» για να αντιμετωπίσει την περιφερειακή ανισότητα, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και να συσπειρώσει το κυβερνών Συντηρητικό κόμμα, σχολίασε ο απερχόμενος ηγέτης Μπόρις Τζόνσον στο Twitter.

«Συγχαρητήρια στη @trussliz (Λιζ Τρας) για την αποφασιστική της νίκη», ανέφερε ο Τζόνσον. «Τώρα είναι η ώρα όλοι οι Συντηρητικοί να την στηρίξουν 100%», πρόσθεσε.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022