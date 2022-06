Δήμας: Κόμβος καινοτομίας η Ελλάδα - Έχει αναβαθμιστεί η θέση μας στους διεθνείς οικονομικούς δείκτες

Η ομιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστου Δήμα στο συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη.

Για τις δομικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα σε όλα τα επίπεδα, σε συνδυασμό με τα δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή που φέρνουν την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων μίλησε στο Διεθνές Συνέδριο του Economist στην Νέα Υόρκη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας.

Η ετήσια σύνοδος του Economist New York – Mediterranean Business Summit έχει τον τίτλο «Επενδύοντας για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την πλουραλιστική ανάπτυξη». Στο συνέδριο συμμετέχουν στελέχη της Ελληνικής, Κυπριακής και Ισραηλινής Κυβέρνησης, διεθνείς επιχειρηματικοί φορείς και επενδυτικοί οίκοι, επιστήμονες, αλλά και αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ο κ. Δήμας, κατά την τοποθέτηση του, μίλησε για τις προκλήσεις της εποχής, τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας, καθώς και για την σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τις υψηλές δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, τις μεταρρυθμίσεις στο οικοσύστημα καινοτομίας και τις εγχώριες επενδυτικές ευκαιρίες στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).

Πιο συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εξής:

To 2021 η Ελλάδα είχε την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη όσον αφορά στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά 8,3%, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 18 ετών στις ξένες άμεσες επενδύσεις.

Στο γεγονός ότι μέσα στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, αυξήθηκε δύο φορές ο κατώτατος μισθός, από τα 650 στα 713 ευρώ, ποσοστό που αναλογεί σε αύξηση της τάξεως του 9,7%. «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία σημαντική ανάσα για την κοινωνία μετά την σκληρή οικονομική κρίση αλλά και εν μέσω της κλιμάκωσης του πληθωρισμού.»

Επίσης, τόνισε πως τα τελευταία τρία χρόνια μειώθηκε η ανεργία στους νέους κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, από το 40% τον Ιούλιο του 2019 στο 27%, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας και την ενεργειακή κρίση.

Για την μεγαλύτερη αύξηση (+17,2%) της τελευταίας δεκαετίας στον δείκτη έντασης Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν το 2020 σε 1.50%, έναντι του 1.28% του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Στο πάνελ που συμμετείχε ο κ. Δήμας με θέμα: “INVESTING FOR INCLUSIVE GROWTH - US-Eastern Mediterranean trade relations: where do we stand? Sustainability innovation and investment from USA to Greece”, τοποθετήθηκαν επίσης ο κ. James Burchfield, Αντιπρόεδρος του American-Central European Business Association (ACEBA) και Πρόεδρος του US-Greece Business Council, η κα Anat Katz, Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ αρμόδια για θέματα οικονομικής αποστολής στην Βόρεια Αμερική (New York), η κα Shelly Porges , Συνιδρυτής & Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας "Beyond the Billion & The Billion Dollar Fund for Women", η κα Deborah Wince-Smith, Πρόεδρος του Συμβούλιου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανταγωνιστικότητα (United States Council on Competitiveness) και ο κ. Demetri Argyropoulos, Διευθύνων Σύμβουλος της Avant Global.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Θέλουμε να αναδείξουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο. Τα τελευταία τρία χρόνια, η χώρα μας έχει γυρίσει σελίδα σε όλα τα επίπεδα και αποτελεί πλέον έναν επενδυτικό προορισμό που προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον κολοσσών όπως οι Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon, Volkswagen κ.ά., γεγονός που αναβαθμίζει τη θέση μας στους διεθνείς οικονομικούς δείκτες και κατατάσσει την Ελλάδα σε κόμβο καινοτομίας. Η Κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να καλλιεργήσει τις συνθήκες και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα.»