Η πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βιλνίους, που έπεσε θύμα αεροπειρατείας στη Λευκορωσία, φτάνει τελικά στην πόλη της Λιθουανίας, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής.

Η Επίτροπος της Κομισιόν, αρμόδια για τις μετακινήσεις, Αντρίνα Βαλεάν, ανέφερε σε ανάρτηση της στο Twitter, πως «η πτήση της Ryanair μόλις αναχώρησε από το Μινσκ για το Βίλνιους. Σπουδαία νέα για τους επιβάτες, τους συγγενείς και τους φίλους τους».

The @Ryanair flight took off just now from Minsk bound for Vilnius. Great news for everyone especially the families and friends of people onboard.

— Adina Valean (@AdinaValean) May 23, 2021