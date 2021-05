Καταδίκη Μητσοτάκη για την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Λευκορωσία

Υψηλότατους τόνους κατά της αναγκαστικής προσγείωσης της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους, που επέστρεψε αναγκαστικά στο Μινσκ με εντολή της κυβέρνησης της Λευκορωσίας, χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter πως η αυριανή Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να ασκήσει πιέσεις στη Λευκορωσία.

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η αναγκαστική προσγείωση της πτήσης, προκειμένου για να κρατηθεί ένας δημοσιογράφος δεν έχει προηγούμενο, είναι σοκαριστικό. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Το αυριανό Συμβούλιο πρέπει να αυξήσει την πίεση σε βάρος της Λευκορωσίας. Μέχρι εδώ!».

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021