Από το Ταμείο Ανάκαμψης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Η επιτυχής έκβαση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του ΤΑΑ.

Σε πολύμηνες τεχνικές συζητήσεις με τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει εμπλακεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Σχεδίου να προταθεί η συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι επιπλέον πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος που εκτελεί ήδη το ΥΠΕΝ, θα διατεθούν έτσι ώστε να συμμετέχει το Δημόσιο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ και κατ’ επέκταση να υλοποιηθεί το -εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ- Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΣΜΗΕ 2025-2034.

Η ενδεχόμενη έγκριση της πρότασης εκλαμβάνεται ως ψήφος εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ από την ελληνική κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων. Σημειώνεται ότι μερικές εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Ενεργειακές Λεωφόροι» που ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.