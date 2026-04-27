Επίσκεψη της Τερέζα Ριμπέρα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού επισκέφθηκε σήμερα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ανταγωνισμού, Τερέζα Ριμπέρα.

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού επισκέφθηκε σήμερα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ανταγωνισμού, Τερέζα Ριμπέρα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «υποδεχθήκαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την Εκτελεστική Αντιπροέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, κα Teresa Ribera.

Η κα Ribera συζήτησε με την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τρέχοντα θέματα που αφορούν στο δίκαιο και την πολιτική ανταγωνισμού και στη λειτουργία της ΕΑ. Την ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά τιμητική επίσκεψή της!».