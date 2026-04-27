Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Την Ajax Therapeutics αποκτά η Eli Lilly για έως και 2,3 δισ. δολάρια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Την ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης θεραπειών για τον καρκίνο του αίματος, Ajax Therapeutics, αποκτά η Eli Lilly για έως και 2,3 δισ. δολάρια σε μετρητά.

Η Lilly επεσήμανε ότι η συνολική αξία της συμφωνίας περιλαμβάνει μια προκαταβολή και πληρωμές μετά την επίτευξη ορισμένων κλινικών και κανονιστικών ορόσημων σύμφωνα με το Reuters.

Το κύριο asset της Ajax, το AJ1-11095, είναι μια πειραματική θεραπεία που χορηγείται από το στόμα μία φορά την ημέρα, η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο δοκιμών για ασθενείς που με μυελοίνωση.

Η μυελοίνωση εντοπίζεται στο μυελό των οστών, αντικαθιστώντας τον υγιή, μαλακό και σπογγώδη ιστό που βρίσκεται κανονικά, με ινώδη/ουλώδη ιστό. Αυτές οι ουλές, που ονομάζονται ίνωση, επηρεάζουν την αιμοποίηση (όπως ερυθρά αιμοσφαίρια και λευκά αιμοσφαίρια).

Η μυελοΐνωση είναι γενικά ένας αργά αναπτυσσόμενος καρκίνος και πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αυτόν για χρόνια χωρίς να το γνωρίζουν. Ωστόσο, μερικές φορές η Μυελοίνωση αναπτύσσεται πιο γρήγορα και απαιτεί άμεση θεραπεία.

«Προσβλέπουμε στην παρουσίαση κλινικών δεδομένων αργότερα το 2026, προωθώντας γρήγορα το AJ1-11095 σε στάδιο δοκιμών, χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας στον καρκίνο του αίματος, ενώ ελπίζουμε να προσφέρουμε ένα ακόμη σημαντικό νέο φάρμακο σε ασθενείς και αιματολόγους», υπογράμμισε ο Τζέικομπ Βαν Νάαρντεν, πρόεδρος της Lilly Oncology.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιδότηση διακοπών έως 300€ για όλους - Δωρεάν 6 νησιά του Αιγαίου σε δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού

Adidas: «Τρέλα» για το 500 δολαρίων παπούτσι που «έτρεξε» κάτω από 2 ώρες τον Μαραθώνιο

Πού ανοίγει νέο κατάστημα Burger King

tags:
Eli Lilly
Εξαγορά
Φάρμακα
Φαρμακοβιομηχανία
Καρκίνος
