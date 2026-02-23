ΕΕ: Στον «αέρα» το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά το ουγγρικό «μπλόκο»

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ θα προτρέψουν την Ουγγαρία να επανεξετάσει την απόφασή της να μπλοκάρει το επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. «Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

«Γι' αυτό θα παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας στους Ούγγρους στη Βουδαπέστη, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά, και θα τους ζητήσουμε να επανεξετάσουν τη θέση τους», πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, προσερχόμενη στη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκρινε ότι είναι απίθανη η επίτευξη συμφωνίας για το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λόγω του μπλόκο της Ουγγαρίας.

Η Βουδαπέστη εμποδίζει την έγκριση αυτού του νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba. Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι επιδεικνύει μια σοκαριστική έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η ουγγρική κυβέρνηση δημιουργεί ένα κλίμα εχθρότητας προς το Κίεβο για να το χρησιμοποιήσει στην προεκλογική εκστρατεία για τις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές.

«Θα περίμενα ένα πολύ μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης από την Ουγγαρία προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Πολωνός ΥΠΕΞ Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Και αντ' αυτού, με τη βοήθεια της κρατικής προπαγάνδας... το κυβερνών κόμμα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρότητας προς το θύμα της επιθετικότητας. Και τώρα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό στις γενικές εκλογές. Είναι σοκαριστικό», είπε.