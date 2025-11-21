Επείγουσα τηλεδιάσκεψη του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους για το σχέδιο Τραμπ

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει δύσκολες παραχωρήσεις από το Κίεβο στον Πούτιν, μεταδίδει το Βloomberg.

Δείτε εδώ το σχέδιο των 28 σημείων.

O Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ακύρωσε το σημερινό πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία θα μετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια των ΗΠΑ και της Ρωσίας να παρακάμψουν τις ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να τερματίσουν τον πόλεμο, η αντίδραση της Ευρώπης στην πρότασή τους θα είναι καθοριστική για το επόμενο βήμα της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται να συμφωνήσει σε έναν μηχανισμό που θα απελευθέρωνε περίπου 140 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας, την ώρα που οι ΗΠΑ μειώνουν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, θα συγκαλέσουν συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της G 20 στη Νότια Αφρική το Σάββατο για να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, που φέρεται να έχει καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν επίσης να κανονίσουν μια τηλεδιάσκεψη με τις ΗΠΑ για να συζητήσουν την πρωτοβουλία, σύμφωνα με άλλο άτομο.