Μαρινάκης: Η αναβάθμιση από τον Fitch προσελκύει επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν δουλειές

Για την οικονομία, την ακρίβεια, την πορεία των μισθών και των συντάξεων, την περιφέρεια, τους αγρότες, τη διαφθορά και το νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση.

Σχολιάζοντας την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον Fitch, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι δεν είναι κάτι άυλο, αόριστο και αδιάφορο για την κοινωνία, καθώς μία οικονομία που αναβαθμίζεται, προσελκύει επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν δουλειές. Ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ αναγνωρίζει ότι ο κόσμος εξακολουθεί να πιέζεται οικονομικά, αλλά επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα της οικονομίας έχει βελτιωθεί σημαντικά, με την αύξηση των μισθών (28% ο μέσος και 36% ο κατώτατος) να ξεπερνά σωρευτικά τον πληθωρισμό (20%). Υπογραμμίζει ότι ο δείκτης ατομικής κατανάλωσης, που θεωρεί πιο αξιόπιστο, δείχνει τη χώρα να έχει ανέβει στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Λέει επίσης ότι η πραγματική πρόοδος έρχεται μέσω της ανάπτυξης -«μεγαλώματος της πίτας»- και όχι με πολιτικές «λεφτόδεντρων» που υποθηκεύουν το μέλλον.

Για την ακρίβεια, δηλώνει ότι παραμένει σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στα ενοίκια. Για τα τρόφιμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη για 10 συνεχείς μήνες, ενώ για το ρεύμα αναφέρει πως η χώρα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα ενοίκια, ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχει υστέρηση και γι' αυτό η κυβέρνηση επικεντρώνει πολιτικές στήριξης όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», φοροαπαλλαγές για ανακαινίσεις και μετατροπές ακινήτων σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και αυξήσεις στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Σε ερώτηση για τη δήλωση Μητσοτάκη ότι «δεν είναι μάγος», ο Μαρινάκης εξηγεί πως ο πρωθυπουργός εννοεί ότι η κυβέρνηση κάνει όσα επιτρέπουν οι αντοχές της οικονομίας, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις επόμενες γενιές. Υπενθυμίζει τους δείκτες που έχουν βελτιωθεί σημαντικά: χαμηλότερη ανεργία 17ετίας, μεγάλες μειώσεις χρέους/ΑΕΠ, σημαντικές αυξήσεις μισθών και θέσεις εργασίας.

Για το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα την αντιπολίτευση, υποστηρίζει ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς αντίστοιχη κοστολόγηση. Αναφέρει ως παράδειγμα τον φόρο στα μερίσματα, όπου η μείωση στο 5%, σύμφωνα με τον ίδιο έφερε αύξηση εσόδων.

Στους συνταξιούχους, ο Μαρινάκης ανακοινώνει τέσσερις «καλές ειδήσεις» μέχρι τον Ιανουάριο:

1. το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ,

2. την ετήσια αύξηση των συντάξεων,

3. την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (50% φέτος, πλήρης το 2026),

4. τη μείωση της φορολογίας.

Για τους αγρότες, δηλώνει ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας βασικών πληρωμών και επισημαίνει τα οφέλη από τις μειώσεις φόρων, τη μόνιμη επιστροφή στο αγροτικό πετρέλαιο, το φθηνότερο ρεύμα και τη μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές και μηχανήματα.

Αναφορικά με τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για υποκρισία και υπενθυμίζει τις καταδίκες πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα ζητήματα διαφθοράς τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν κρύβει προβλήματα «κάτω από το χαλί» και συνεργάζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Τέλος, σχετικά με το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης δηλώνει υπερήφανος, σημειώνοντας πως η ΕΡΤ έχει βελτιωθεί σημαντικά σε αξιοπιστία, πλεονάσματα και διαφάνεια, ενώ το νομοσχέδιο κατοχυρώνει τον δημόσιο χαρακτήρα της, διασφαλίζει την ορθή κατανομή κρατικών διαφημίσεων και ενισχύει τους εργαζόμενους μέσω επιστροφής μέρους του πλεονάσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ