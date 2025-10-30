Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,1% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,1% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025.

Μείωση 1,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 2,1%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,4%.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις - Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις

Πώς διεκδικούν «κούρεμα» χρέους οι οφειλέτες – Οδηγίες ρύθμισης χρεών

Ο πόλεμος της σόγιας ΗΠΑ - Κίνας: Πρώτο θύμα οι Αμερικάνοι αγρότες, κατά πλειοψηφία ψηφοφόροι Τραμπ!

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Βιομηχανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider