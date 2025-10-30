ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,1% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025.

Μείωση 1,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 2,1%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,4%.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.