Υπερδιπλασιάζονται τα κονδύλια για το «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Με επιπλέον κονδύλια ενισχύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ώστε να καλυφθεί σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και ξεπερνούν τις 190.000. Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης των 223 εκατ. ευρώ υπερδιπλασιάζεται στα περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Καθώς τα κεφάλαια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι εγκαταστάσεις των ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, και με στόχο να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες έκδοσης των vouchers, έως τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου πρόκειται να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσίφωνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες ή/και με σύστημα αντλίας θερμότητας, καλύπτοντας έως 60% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης, ανάλογα με το εισόδημα. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, με 44,6 εκατ. ευρώ στήριξης.

Με τα έως τώρα δεδομένα, η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος είναι η 30η Απριλίου 2026. Όπως προαναφέρθηκε η προθεσμία πρόκειται να επεκταθεί, ώστε το πρόγραμμα να λήξει στην εκπνοή του Ταμείου Ανάκαμψης.