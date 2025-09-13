Fitch: Αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Πορτογαλίας σε «Α», σταθερό outlook

Η Fitch αναμένει το δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας να μειωθεί στο 88% του ΑΕΠ στο τέλος του 2027, από 96% στο φετινό α’ τρίμηνο.

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Πορτογαλίας σε «Α» (από «Α-» προηγουμένως), με σταθερό outlook, προχώρησε η Fitch.

Η μείωση από το 2020 του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών που αξιολογεί η Fitch, ανέφερε ο οίκος, μείωση που «αντανακλά την ισχυρή ανάπτυξη και τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα που στηρίζονται σε ένα ισχυρό ιστορικό συνετής δημοσιονομικής πολιτικής».

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τη μείωση του χρέους, σημειώνει ο οίκος, υπενθυμίζοντας ότι η Πορτογαλία είχε τον τρίτο υψηλότερο δείκτη χρέους/ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2022, ενώ τώρα κατατάσσεται στην έκτη θέση, κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου.

