Πιερρακάκης: Τα μέτρα που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ εστιάζουν στο δημογραφικό γιατί είναι εθνικό θέμα

Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών για την κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση, στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Την απάντησή του στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, έπειτα από την ανακοίνωση μιας σειράς μέτρων από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε, αρχικά, πως «το δημογραφικό είναι το εθνικό μας θέμα», αναφερόμενος στην εστίαση των νέων μέτρων στο ζήτημα.

Στις κατηγορίες που εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για μη συμπερίληψη του θέματος της ακρίβειας στο πακέτο της ΔΕΘ, αλλά και για το γεγονός ότι σημειώνεται μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, αλλά όχι στην υπόλοιπη χώρα, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε:

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει, ακόμη, μεγάλο χρέος. Δεν σκοπεύουμε, ούτε ως γενιά, να περάσουμε το "λογαριασμό" στους επόμενους. Εμείς διαλέγουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης. Διαλέγουμε να πάνε απευθείας μέσω της φορολογίας εισοδήματος σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, οικογένειες με παιδιά, νέους, παρά να μεσολαβηθούν, διότι φτάνει το 19%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στον καταναλωτή», επεσήμανε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Στα ακριτικά νησιά έχουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία που μας το επιτρέπει. Η φορολογική πολιτική είναι "επιλογές". Θέλουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε ντόπιους. Είναι ακρίτες, ζουν στα σύνορα και πρέπει να τους στηρίξουμε παραπάνω. Μακάρι να μπορούσε κανείς να τα κάνει όλα. Οι πολιτικοί που ήρθαν σε αυτή τη χώρα και ζήτησαν να τα κάνουν όλα δεν θα πω ότι δεν έκαναν τίποτα, θα πω ότι έκαναν κακό.»

Στην επισήμανση της αντιπολίτευσης ότι το πακέτο της ΔΕΘ δεν ασχολήθηκε με τη μικρομεσαία επιχείρηση και τους αγρότες, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε:

«Η φορολογία εισοδήματος αφορά και τους αγρότες, (εφόσον) αφορά όλους τους Έλληνες. Όλοι θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα. Για τις επιχειρήσεις έχουμε κάνει πάρα πολλά, από τη μείωση του φόρου από 28% σε 22%, του φόρου μερισμάτων από 15% σε 5%».

«Νομίζω ότι και ο πιο σκληρός κριτής αυτής της κυβέρνησης θα παραδεχθεί ότι εδώ (στο πακέτο της ΔΕΘ) είχαμε ένα συμπαγές αφήγημα, μια κεντρική λογική σε αυτά τα μέτρα, διότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα εθνικό πρόβλημα. Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν το θεραπεύει, αλλά το αναγνωρίζει. Ήταν ένα πρώτο βήμα που οφείλαμε να κάνουμε», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.