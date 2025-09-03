Σχέδια Βελτίωσης: «Τρέχουν» οι προετοιμασίες για την προκήρυξη του 2026

Με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τελικά τα 300 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα θεωρείται το πιο κρίσιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων την επόμενη διετία.

Η αγορά γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικού εξοπλισμού καταγράφει ήδη αυξημένη κινητικότητα ενόψει της νέας προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, που αναμένεται να ανοίξει στο τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026, οπότε και θα γίνουν πιο συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις ένταξης αλλά και τα βαθμολογικά κριτήρια.

Με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τελικά τα 300 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα θεωρείται το πιο κρίσιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων την επόμενη διετία. Ο προϋπολογισμός βέβαια θα εξαρτηθεί και από το βαθμό απορρόφησης κονδυλίων από τα υπόλοιπα προγράμματα του ΠΑΑ που είναι σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα αυτά των επενδυτικών που αφορούν την κατασκευή και εκσυγχρονισμό των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

Ποια θα είναι τα ποσοστά επιδότησης σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα;

50% επιδότηση για την αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων

60% για υποδομές και εξοπλισμό (αποθήκες, στάβλοι, θερμοκήπια, ΑΠΕ)

Προσαυξήσεις: +10% για νέους αγρότες, +10% για νησιωτικές

περιοχές, +5% για περιοχές απολιγνιτοποίησης

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η μέγιστη ενίσχυση μπορεί να φτάσει στο 70% για τους νέους αγρότες.

Η επικείμενη προκήρυξη θα δημιουργήσει αυξημένη κινητικότητα στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων.

Κρίσιμο ρόλο θα παίξει η δήλωση ΟΣΔΕ που θα αποτελέσει τη βάση μοριοδότησης. Η δήλωση ΟΣΔΕ θα αποτελέσει ξανά τη βάση μοριοδότησης. Αν και η παράδοση θέλει να λαμβάνεται υπόψη η δήλωση που ακολουθεί την προδημοσίευση, παραμένει ασαφές αν τελικά θα μετρήσει το ΟΣΔΕ 2025 ή το ΟΣΔΕ 2026. Οριστικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο με την προδημοσίευση του ΥΠΑΑΤ.

Με την επόμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης να τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2026, η ελληνική γεωργία μπαίνει σε φάση επενδυτικής αναμονής. Για τους αγρότες, η έγκαιρη προετοιμασία είναι μονόδρομος ενώ για την αγορά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα καθορίσει την πορεία της επόμενης τριετίας.