Μία μείωση επιτοκίων το 2025 προβλέπει ο Μπόστιτς (Fed) - Το σχόλιο για δασμούς

«Αυτό το ερώτημα σχετικά με το αν οι δασμοί είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά ή αν θα είναι πιο επίμονοι στις επιπτώσεις τους και θα μπορούσαν ακόμη και να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές, νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα που έχουμε σήμερα», υπογράμμισε.

Eξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια μείωση των επιτοκίων φέτος o επικεφαλής της Fed στην Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστιτς και επανέλαβε ότι υπάρχουν λόγοι για επιφυλακτικότητα ως προς το αν οι πληθωριστικές επιπτώσεις από τους δασμούς θα είναι προσωρινές.

«Αυτό το ερώτημα σχετικά με το αν οι δασμοί είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά ή αν θα είναι πιο επίμονοι στις επιπτώσεις τους και θα μπορούσαν ακόμη και να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές, νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα που έχουμε σήμερα», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής της Fed της Ατλάντα εκτίμησε ότι υπάρχουν λόγοι να είμαστε «κάπως επιφυλακτικοί» ως προς το αν οι δασμοί που εφαρμόζονται σήμερα ταιριάζουν με τα παραδείγματα του παρελθόντος που οδηγούσαν σε μια εφάπαξ, προσωρινή αύξηση των τιμών.

Υποστήριξε επίσης ότι ο στόχος της κυβέρνησης Τραμπ με την επιβολή δασμών είναι η αναμόρφωση των αλυσίδων εφοδιασμού των ΗΠΑ. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που προκύπτουν, εκτίμησε, αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο μόνιμων φαινομένων.