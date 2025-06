Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας): Η ΕΕ θα προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία για τις αμυντικές προμήθειες

Μεγαλύτερη ευελιξία στις αμυντικές προμήθειες και διευκόλυνση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα προτείνει για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η Κομισιόν.

Μεγαλύτερη ευελιξία στις αμυντικές προμήθειες και διευκόλυνση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα προτείνει η Κομισιόν, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους. «Χωρίς αυτήν την ευκολία, τίποτα άλλο στην αμυντική ετοιμότητα δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί», δήλωσε ο Κουμπίλιους σε συνέδριο στις Βρυξέλλες. «Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τακτοποιήσουμε τη γραφειοκρατία μας», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο η αμυντική βιομηχανία να πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια για να λάβει άδεια για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε κεφάλαια. Η πρόταση, που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 17 Ιουνίου, θα στοχεύει στην αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα παράπονα.

«Σκοπεύουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη στις κοινές προμήθειες, στις συμφωνίες-πλαίσια, ενώ θα διευκολύνουμε και τις προμήθειες καινοτομίας», είπε, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν θέλει να κάνει «ευκολότερη» την πρόσβαση στο αμυντικό ταμείο. Παράλληλα, επεσήμανε πως είναι σημαντικό να εξεταστούν και άλλοι κανόνες που επηρεάζουν τις αμυντικές δαπάνες, όπως οι άδειες, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, οι κανόνες ανταγωνισμού και η βιώσιμη χρηματοδότηση.

O Επίτροπος Άμυνας τόνισε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς προοπτική ειρήνης και «η ρωσική επιθετικότητα αυξάνεται», με τη Μόσχα να προετοιμάζει ήδη την επόμενη επίθεσή της, «αυτή τη φορά εναντίον της ΕΕ». Παράλληλα είπε ότι η επερχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη γίνεται «πραγματικότητα», άρα οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μια «τέλεια καταιγίδα» όσον αφορά την ασφάλειά τους και είναι ανάγκη να αυξήσουν την αμυντική ικανότητά τους και να προετοιμαστούν απέναντι στις αυξανόμενες απειλές. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «η αμυντική μας ετοιμότητα δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε επείγουσα ενίσχυση και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντικατάσταση των αμερικανικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη». Σημείωσε, επίσης, ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ένα «οξύ διαζύγιο» μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Reality - we are not at war, but we live in times of war.



We can still avoid a bigger war - by investing in the material side of defence and by building up new European security architecture.



Keynote at the European Defence & Security Summit 2025 ⬇️https://t.co/hTHhOsNpeU pic.twitter.com/DL3OfOvxiP

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 10, 2025