ΕΚΤ: Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης - Ανοδική αναθεώρηση για πληθωρισμό

Απόφαση - ορόσημο η μείωση επιτοκίων κατά 25 μ.β. από ΕΚΤ μετά από σχεδόν 2 χρόνια σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Στο 4,25% το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης από 12/6. Ανοδική αναθεώρηση για πληθωρισμό το 2024 - 2025. Ο «πυρήνας» αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,8% το 2024, 2,2% το 2025 και 2,0% το 2026. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μία κίνηση που είχε προεξοφληθεί από τις αγορές. Το «ψαλίδισμα» του κόστους δανεισμού λαμβάνει χώρα μετά από σχεδόν 2 χρόνια σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ενώ είναι η πρώτη περικοπή από τον Σεπτέμβριο του 2019. Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό αναφορικά με τη διετία 2024 - 2025 σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθούν σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2024. Όπως αναφέρει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της, με βάση όλα τα προσκείμενα δεδομένα, κρίνεται τώρα ενδεδειγμένο να μετριαστεί ο βαθμός συσταλτικής μεταβολής της νομισματικής πολιτικής έπειτα από εννέα μήνες διατήρησης σταθερών επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται πως πριν το σημερινό «ψαλίδισμα», είχαν προηγηθεί 10 διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από το καλοκαίρι του 2022 – συνολικού ύψους 450 μονάδων βάσης - καθώς η ΕΚΤ έδιδε μάχη για να τιθασεύσει τις ανεξέλεγκτες πληθωριστικές πιέσεις που επιδεινώθηκαν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα, στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις της η υιοθέτησε στάση αναμονής, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκιά της.

«Από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2023 και μετά, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει επίσης υποχωρήσει, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές έχουν εξασθενήσει, και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί σε όλους τους ορίζοντες. Η νομισματική πολιτική έχει διατηρήσει περιοριστικές τις συνθήκες χρηματοδότησης. Ο περιορισμός της ζήτησης και η σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό έχουν συμβάλει σημαντικά στην επαναφορά του πληθωρισμού σε χαμηλότερα επίπεδα» επισημαίνεται.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

Keeping interest rates high for nine months has helped push down inflation.

It is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction.

Read our monetary policy decisions https://t.co/AaaLd3hGEB pic.twitter.com/dTTYKg7itm

— European Central Bank (@ecb) June 6, 2024