ΕΚΤ: Οι προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης παραμένουν αδύναμες

Η Ευρωζώνη κινείται στα όρια της ύφεσης το τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι προοπτικές της παραμένουν αδύναμες, σύμφωνα με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Υπάρχουν στοιχεία ότι οι δείκτες του κλίματος υποχωρούν και οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν αδύναμες, στο πλαίσιο των προβλέψεών μας», ανέφερε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

🇪🇺 @Isabel_Schnabel : There is evidence that sentiment indicators are bottoming out, but the near-term economic outlook remains weak in line with our projections. At the same time, financial conditions have loosened more than projected, while energy prices have been weaker. #AskECB https://t.co/eS2C0ihRaq

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, ανέφερε ότι η Ευρωζώνη μπορεί να έχει καταγράψει ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και οι κίνδυνοι για τη μελλοντική ανάπτυξη είναι καθοδικοί. «Οι δείκτες δείχνουν μια οικονομική συρρίκνωση και τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας την πιθανότητα τεχνικής ύφεσης το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και αδύναμες προοπτικές για το μέλλον», δήλωσε ο ντε Γκίντος στη Μαδρίτη.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει σταθερή τη νομισματική της πολιτική τον Ιανουάριο, με την Σνάμπελ και τον ντε Γκίντος να μην παρεκκλίνουν από αυτό. Οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον πέντε μειώσεις επιτοκίων το 2024, με την πρώτη να έρχεται Μάρτιο ή Απρίλιο.

Τόσο ο ντε Γκίντος όσο και η Σνάμπελ επανέλαβαν ότι η πολιτική της ΕΚΤ «εξαρτάται από τα μακροοικονομικά στοιχεία», με τη Σνάμπελ να αναφέρει πως η πολιτική της ΕΚΤ είναι «σε καλό δρόμο» για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2% το 2025.

🇪🇺@Isabel_Schnabel: Markets understand well that our policy is data-dependent and we have clearly defined the elements of our reaction function. I do not see a lack of credibility, but there can be different views on future economic developments and the inflation outlook. #AskECB https://t.co/vo26rwjrMB

— European Central Bank (@ecb) January 10, 2024