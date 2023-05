ΗΠΑ: Καταρχήν συμφωνία για το όριο του χρέους

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι ανακοίνωσε το βράδυ χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι έκλεισε καταρχήν συμφωνία με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την αύξηση του ορίου δανεισμού του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους, προσθέτοντας πως οι απαιτούμενες ψηφοφορίες αναμένεται να διεξαχθούν την Τετάρτη 31η Μαΐου.

Μερικά 24ωρα προτού παρέλθει η προθεσμία, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε «καταρχήν συμφωνία» για να αποτραπεί ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να κηρύξουν στάση πληρωμών, που πάντως μένει να εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οριακά οι Ρεπουμπλικάνοι, θα ψηφίσει την Τετάρτη, ανήγγειλε ο επικεφαλής της. Θα ακολουθήσει η Γερουσία, στην οποία πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί.

Σε σύντομες δηλώσεις του ο κ. Μακάρθι έκρινε πως ο συμβιβασμός για τα δημοσιονομικά στον οποίο κατέληξαν τα μέρη, οι λεπτομέρειες του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη, είναι «αντάξιος του αμερικανικού λαού».

Το ηγετικό στέλεχος της αμερικανικής δεξιάς εξέφρασε ικανοποίηση για τις «ιστορικές μειώσεις» των δημοσίων δαπανών που προβλέπει η συμφωνία, όπως είπε, κάτι που αποτελούσε τη βασική απαίτηση των Ρεπουμπλικάνων.

«Αυτή η συμφωνία είναι συμβιβασμός, που πάει να πει ότι κάθε μέρος δεν εξασφαλίζει όλα όσα ήθελε», ανέφερε από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον οποίο το κείμενο θα «μειώσει τις [δημόσιες] δαπάνες», αλλά «προστατεύοντας δημόσια προγράμματα-κλειδιά».

Ο ογδοντάρης πρόεδρος έκρινε πως η συμφωνία με τη συντηρητική παράταξη είναι «καλή είδηση», αφού αποτρέπει «την κήρυξη καταστροφικής στάσης πληρωμών».

Ο κ. Μακάρθι ανέφερε πως θα συνομιλήσει ξανά σήμερα με τον κ. Μπάιντεν και θα δώσει αυθημερόν στη δημοσιότητα το κείμενο, καρπό δύσκολων και πικρών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, η συμφωνία που έκλεισαν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση θα αυξήσει για δυο χρόνια, ή με άλλα λόγια ως το διάστημα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, το όριο του χρέους του ομοσπονδιακού κράτους.

Χωρίς την αύξηση του ορίου αυτού η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου κινδύνευε να περιέλθει σε κατάσταση στάσης πληρωμών την 5η Ιουνίου, να μην είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της: την καταβολή μισθών, συντάξεων, τοκοχρεολυσίων στους πιστωτές της.

I just got off the phone with the president a bit ago. After he wasted time and refused to negotiate for months, we've come to an agreement in principle that is worthy of the American people.

I'll deliver a statement at 9:10pm ET. Watch here:https://t.co/vmn31INPH5

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023