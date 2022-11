Οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρόκειται να αποπληρώσουν δάνεια αξίας σχεδόν 300 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΚΤ, στη μεγαλύτερη απόσυρση μετρητών που έχει γίνει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης στα 22 χρόνια ύπαρξης του ευρώ.

Όπως αναφέρει το Reuters, η κίνηση αυτή είναι μέρος των προσπαθειών της ΕΚΤ να καταπολεμήσει τον άνευ προηγουμένου πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αυξάνοντας το πιστωτικό κόστος και είναι το πρώτο της βήμα για τη συγκέντρωση ακόμη μεγαλύτερης ρευστότητας το επόμενο έτος μέσω της σμίκρυνσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων των πολλών τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες θα αποπληρώσουν 296 δισ. ευρώ από την πολυετή πίστωση ύψους 2,1 τρισ. ευρώ που έχουν λάβει στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs) όταν θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να το κάνουν στις 23 Νοεμβρίου.

Το ποσό είναι μικρότερο από το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ που περίμεναν οι αναλυτές, αλλά εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη μείωση της πλεονάζουσας ρευστότητας από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων, το 2000.

Το επιτόκιο ESTR μιας εβδομάδας, το οποίο υπολογίζει το κόστος δανεισμού για τις τράπεζες αφού ολοκληρωθεί η αποπληρωμή, υποχώρησε μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ, ενώ αντίστοιχη αντίδραση είχαν και οι αποδόσεις του 2ετούς ιταλικού ομολόγου, αν και βραχύβια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ θα εξετάσουν πώς θα υποδεχτεί η αγορά αυτή την ξαφνική πτώση της ρευστότητας για να «ζυγίσουν» πόσο γρήγορα μπορούν να προχωρήσουν στην αντιστροφή του Προγράμματος Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων (APP) της ΕΚΤ, ύψους 3,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα συζητήσουν στη συνεδρίασή τους στις 15 Δεκεμβρίου.

«Αυτές οι σημαντικές πρόωρες αποπληρωμές συρρικνώνουν τον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος και ως εκ τούτου συμβάλλουν στη συνολική ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής, η οποία είναι απαραίτητη για να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο μεσοπρόθεσμα», ανέφερε στο Twitter το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

These sizeable early repayments reduce the Eurosystem balance sheet and thereby contribute to the overall normalisation of monetary policy, which is needed to bring inflation back to target over the medium term. 2/2 https://t.co/YDG9m3XDhQ

— Isabel Schnabel 🇪🇺🇺🇦 (@Isabel_Schnabel) November 18, 2022