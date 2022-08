Τζο Μπάιντεν: Υπέγραψε το νομοσχέδιο των 280 δισ. δολαρίων για παραγωγή τσιπ και R&D

Η τελική ονομασία είναι «Νόμος για τα Τσιπ και την Επιστήμη 2022», αφού άλλαξε σειρά ονομασιών κατά τη διάρκεια των μηνών.

Υπεγράφη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Τρίτη η πολυσυζητημένη νομοθεσία 280 δισ. δολαρίων που επικεντρώνεται στην εγχώρια κατασκευή ημιαγωγών και την επιστημονική έρευνα, μετά από μακρά πίεση από το Κογκρέσο.

Η Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο με ψήφους 243-187 στις 28 Ιουλίου, μια ημέρα αφότου η Γερουσία άναψε το «πράσινο φως» με ψήφους 64-33.

Ο Μπάιντεν θα έπρεπε ήδη να έχει υπογράψει τη νομοθεσία, αλλά καθυστέρησε λόγω της παρατεταμένης νόσησης του με Covid-19.

Η τελική ονομασία είναι «Νόμος για τα Τσιπ και την Επιστήμη 2022», αφού άλλαξε σειρά ονομασιών κατά τη διάρκεια των μηνών.

Βασικό για τη νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερες από 1.000 σελίδες, είναι τα 52,7 δισ. δολάρια για την εγχώρια κατασκευή τσιπ συμπεριλαμβανομένων 39 δισ. δολαρίων για ένα πρόγραμμα κινήτρων και 11 δισ. δολαρίων για προγράμματα που ενισχύουν την έρευνα και ανάπτυξη και την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού.

Επιπλέον, μια προβλεπόμενη έκπτωση φόρου επένδυσης 25% για εγκαταστάσεις ημιαγωγών έχει εκτιμώμενο κόστος 24 δισ. δολαρίων.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται 200 δισ. για επιστημονική έρευνα, μεταξύ των οποίων 81 δισ. για το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα, 10 δισ. για περιφερειακά κέντρα τεχνολογίας και 68 δισ. δολάρια για το υπουργείο Ενέργειας.

The future of the microchip industry is going to be Made in America.

— President Biden (@POTUS) August 9, 2022