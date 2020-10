Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το υβριδικό 5ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2020.

Το Συμπόσιο επικεντρώθηκε σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην Ενεργειακή Μετάβαση, μεταξύ των οποίων το κρίσιμο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης τόσο πανευρωπαϊκά αλλά και στη χώρα μας, την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Target Model, τις εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την πρόοδο των υποδομών και των δικτύων, την αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, το ρόλο του υδρογόνου και φυσικά την επίδραση της πανδημίας του κορoνοϊού στον ενεργειακό τομέα. Για μία ακόμη χρονιά, το Συμπόσιο λειτούργησε ως μία διεθνής πλατφόρμα προώθησης ενός εποικοδομητικού και ουσιώδους διαλόγου σε όλα τα κρίσιμα θέματα της ενέργειας.

Μέσα από 20 συνεδρίες με διαφορετικές θεματικές, πάνω από 120 ομιλητές, 20 παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων, και πάνω από 8.000 συμμετέχοντες, το Συμπόσιο διατήρησε το διεθνή, εξειδικευμένο, ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, παρέχοντας στους διαδικτυακούς συμμετέχοντες λεπτομερή ανάλυση των υπό συζήτηση θεμάτων.

Ειδικοί του κλάδου της ενέργειας, υψηλόβαθμα στελέχη, αξιωματούχοι και ακαδημαϊκοί από ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να συζητήσουν για τα επίμαχα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, προσφέροντας έτσι στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων, των ευκαιριών αλλά και των προκλήσεων που αναδύονται σήμερα στον ενεργειακό τομέα τόσο σε ελληνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τις εργασίες του Συμποσίου άνοιξε ο Πρόεδρος της ΗΑΕΕ, κ. Σπύρος Παπαευθυμίου τονίζοντας πως η κρίση του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τις νέες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για μια πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση λειτουργούν ως επιταχυντής προς μια οικονομία βασιζόμενη στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για όλους τους παίκτες της ενεργειακής αγοράς, καθώς το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση της έρευνας.

Ορισμένα από τα βασικά σημεία των συζητήσεων που αξίζει να αναφερθούν είναι τα παρακάτω:

Οι νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας υπό το Target Model θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το Νοέμβριο 2020. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε η νέα δομή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και η αλληλεπίδραση του με τον ΑΔΜΗΕ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. O μηχανισμός εποπτείας του Target Model θα ονομάζεται "Οδύσσεια", και θα περιλαμβάνει δείκτες για τη συγκέντρωση στη χονδρική και τη λιανική αγορά, δείκτες απόδοσης ανά συμμετέχοντα, αλλά και έναν μηχανισμό επιβολής προστίμων.

Στο πλαίσιο συζήτησης για τη μετάβαση σε νέες, φιλικές μορφές ενέργειας προς το περιβάλλον και τον πολίτη, παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αλλά και Μικροκινητικότητας, που θα δίνουν την ευκαιρία στους ΟΤΑ να υλοποιούν έργα που αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης, την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μετακίνησης καθώς και την ανάπτυξη της μικροκινητικότητας.

Επιπλέον, συζητήθηκε διεξοδικά το πρόσφορο έδαφος για προσέλκυση νέων επενδύσεων ΑΠΕ που έχει δημιουργήσει η Ελληνική κυβέρνηση, καθώς και η ευκαιρία της χώρας να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο διείσδυσης των ΑΠΕ. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι είναι κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να μειωθεί ο χρόνος αδειοδότησης λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Επίσης, εν αναμονή του αναλυτικού Master Plan για την απολιγνιτοποίηση, τονίστηκε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω και της περαιτέρω ενίσχυσης της έρευνας Υδρογονανθράκων.

Σημειώθηκε ακόμη η ανάγκη ενεργοποίησης των επενδύσεων μέσω ελληνικών και ξένων χρηματοδοτήσεων. Ως τέτοιο παράδειγμα αναφέρθηκε το NESOI European Islands Facility project, ένα έργο που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 και στο οποίο η ΗΑΕΕ συμμετέχει ως εταίρος. Το NESOI στοχεύει στην ενεργοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, άνω των 100 εκ. ευρώ, στα νησιά της ΕΕ με σκοπό την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, τη μείωση του κόστους ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τονίστηκε η ανάγκη της χώρας να ενεργοποιηθεί πιο δραστικά στον τομέα εξερεύνησης και αξιοποίησης πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων για λόγους γεωπολιτικής σταθερότητας και γεωστρατηγικής σημασίας. Αναφορικά με την αγορά φυσικού αερίου, οι ομιλητές υπογράμμισαν πως το φυσικό αέριο σίγουρα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως μεταβατικό καύσιμο. Η πανδημία μπορεί να οδήγησε σε πτώση της ζήτησής του διεθνώς, αλλά το εν λόγω καύσιμο θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή τη χρονική περίοδο η τάση είναι θετική για άνοδο του μεριδίου του φυσικού αερίου στην ενεργειακή αγορά, ενώ η προσφορά τείνει να αυξάνεται σε όλες τις περιοχές του πλανήτη μέσω του άφθονου LNG.

Αναδείχθηκε η σπουδαιότητα των υλοποιούμενων επενδύσεων από τον ΑΔΜΗΕ, όπως η διπλή διασύνδεση ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη και οι αναμενόμενες τροποποιήσεις των δικτύων που αφορούν στη διασύνδεση των υπόλοιπων νησιωτικών περιοχών αλλά και τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου, παρουσιάστηκε η ανανεωμένη έκδοση “Greek Energy Market Report 2020” που εκπόνησε η ΗΑΕΕ για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Η ετήσια έκθεση αποτελείται από εννέα κεφάλαια και παρέχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις του ενεργειακού κλάδου με λεπτομερή στοιχεία και στατιστικά που αφορούν το προφίλ της χώρας μας, την ενεργειακή μετάβαση, το ενεργειακό χρηματιστήριο και το target model, την αγορά ηλεκτρισμού, την αγορά φυσικού αερίου, τις ΑΠΕ, το πετρέλαιο και τη διύλιση, την ενεργειακή απόδοση και τις επενδύσεις στην ενεργειακή αγορά.

Το Greek Energy Market Report 2020 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΗΑΕΕ.

Επίσης, παρουσιάστηκε το βιβλίο με τίτλο “The Southern Gas Corridor And Its Importance For South-East Europe: The New Era Of Energy Transition” που επιμελήθηκε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, καθηγητής του ESCP Business School και τέως Πρόεδρος της ΗΑΕΕ και η Gulmira Rzayeva, ερευνήτρια του Oxford Institute for Energy Studies, Ιδρύτρια και Διευθύντρια της Eurasia Analytics. Το βιβλίο παρουσιάζει μια επικαιροποιημένη οπτική για τις παγκόσμιες τάσεις στην αγορά φυσικού αερίου και τις υποδομές, αλλά και για τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στη ΝΑ Ευρώπη, τα Βαλκάνια και άλλες χώρες, οι οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς για τον κλάδο όπως είναι η Τουρκία, το Ιράκ και το Αζερμπαϊτζάν.

Το βιβλίο “The Southern Gas Corridor And Its Importance For South-East Europe: The New Era Of Energy Transition” είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Energy Management Centre του ESCP Business School.

Τέλος, εκτενής συζήτηση έγινε γύρω από την πρόσφατη μελέτη με τίτλο “The Potential Contribution Of Natural Gas To East Mediterranean Economy” την οποία επιμελήθηκε η ΗΑΕΕ για λογαριασμό του International Gas Union. Η μελέτη προβάλλει τις πιθανές επιπτώσεις μεγέθυνσης της αγοράς του φυσικού αερίου, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χώρας, εστιάζοντας ξεχωριστά στις οικονομίες της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και του Λιβάνου.

Η μελέτη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΗΑΕΕ αποκλειστικά για τα μέλη της.

Με την συμμετοχή τους τίμησαν τις εργασίες του Συμποσίου οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι: Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων, ΥΠΕΝ, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, Σωκράτης Φάμελλος, τομεάρχης ενέργειας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Γιώργος Αρβανιτίδης, τομεάρχης ενέργειας και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, αλλά και η Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Ελλάδα Patrizia Falcinelli, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Patrick Maisonnave, καθώς και ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα, Enrique Viguera Rubio.

Τον εγχώριο κλάδο εκπροσώπησαν διευθύνοντες και επιφανή στελέχη εταιρειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι πολιτειακών φορέων και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΠΕ, Γεώργιος Γκιαούρης Associate Director, Regional Head, Energy EMEA, EBRD, Παντελής Κάπρος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, Γιώργος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Μανώλης Σουλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Νίκος Φρυδάς, Διευθυντής του τομέα ενέργειας, Grant Thornton Advisory, Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΑΠΕΕΠ, Κωνσταντίνος Τομαράς, Γενικός Διευθυντής, Σπυρόπουλος Α.Ε., Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής, Siemens Gamesa Renewables Energy Ελλάδας και Κύπρου, Παναγιώτης Παπασταματίου, Διευθυντής, ΕΝΤΕΚΑ & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΕΤΑΕΝ, Ηλίας Ηλιάδης, Διευθυντής Προσέλκυσης και Υποστήριξης Επενδύσεων, Enterprise Greece, Γιάννης Παναγής, Πρόεδρος, ΠΟΣΠΗΕΦ, Φίλιππος Ιωαννίδης, Ενεργειακός Αναλυτής & υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ, Θεόδωρος Τσακίρης, Αναπλ. Καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΔΕΥ, Παναγιώτης Μήτρου, Διευθυντής Τομέα Φυσικού Αερίου, Lloyd’s Register Marine & Offshore, Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης, Enel Green Power & Πρόεδρος, Solar Power Europe, Δημήτρης Πεφάνης, Διευθυντής, Insider.gr, Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος, ΡΑΕ, Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Λουκάς Λαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Nostira, Τάσος Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Enerdia, Γρηγόρης Μαρινάκης, Γενικός Διευθυντής, Voltalia Greece, Παναγιώτης Δούμας, Διευθύνων Εταίρος Alpha Plus Insurance Brokers, Χάρης Φλουδόπουλος, Δημοσιογράφος, capital.gr, Λεωνίδας Μπακούρας, Γενικός Διευθυντής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Δημήτρης Αυλωνίτης, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, ΔΕΔΑ, Θεόδωρος Σταυρόπουλος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορικών Υπηρεσιών, ΕΔΑ Αττικής, Μιχάλης Θωμαδάκης, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΔΕΣΦΑ, Νικόλας Κουτσογιάννης, Σύμβουλος Δ.Σ. HENGAS, Θοδωρής Παναγούλης, Αρχισυντάκτης, energypress.gr, Δημήτρης Μανώλης, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ, Γιώργος Κρεμλής, Σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Θεοδώρα Αντωνακάκη, Σύμβουλος Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Μαραγκογιάννης, Σύμβουλος σε θέματα κυκλικής οικονομίας, Σόνια Μπαμπίλη, Διευθύντρια Επενδύσεων, ΤΑΙΠΕΔ, Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος, ΑΔΜΗΕ & Γενικός Διευθυντής, Ariadne Interconnection, Nicola Battilana, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΣΦΑ, Αργυρώ Μπανίλα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ειδικών Πιστοδοτήσεων, Εθνική Τράπεζα, Δημήτρης Καββούρης, COO Citroen, DS Automobiles & Mazda, Θάνος Ζαρόγιαννης, Σύμβουλος Ηλεκτροκίνησης ΓΓ Ενέργειας & Ορυκτών πόρων, ΥΠΕΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος, ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Τρικκαίων, Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων, ΕΚΕΤΑ, Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διεθυντής, ΚΑΠΕ.

Από διεθνείς εταιρείες, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και think tanks τίμησαν με τη συμμετοχή τους το Συμπόσιο πληθώρα έγκριτων ομιλητών, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας ESCP Business School, Κατερίνα Ποσειδών, Associate, EMEA Energy Transition, Bloomberg New Energy Finance, Victor Grigorescu, τέως Υπουργός Ενέργειας Ρουμανίας, Konstantin Konstantinov, Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας Βουλγαρίας, Septimiu Rusu, Διευθυντής Ανάπτυξης Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Ρουμανίας, Joshua Volz, Διευθυντής Γραφείου Ευρώπης και Ευρασίας του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, Richard Morningstar, Ιδρυτής και Πρόεδρος Global Energy Center του Atlantic Council, τέως Πρέσβης των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν και τέως Πρέσβης στην Ε.Ε, David Livingston, Αναλυτής στο Eurasia Group και Συνεργάτης του Global Energy Center του Atlantic Council, Κατερίνα Σώκου, Nonresident Senior Fellow, Future Europe Initiative, Atlantic Council, Arthur Richier, Senior Freight Analyst, Vortexa, Charlotte Bucchioni, Tankers Editor, S&P Global Platts, Ricardo Gorini, Senior Programme Officer - Remap, IRENA, Ulrich Laumanns, Project Manager, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Menelaos Ydreos, Executive Director, Energy Vantage Inc., Marina Economidou, Scientific Officer, Institute of Energy and Transport, Joint Research Centre, European Commission, Michael Jefferson, Frm. senior editor of ‘Energy Policy’, Affiliate Professor at ESCP Business School, Senior Fellow, Department of Economics and International Studies, University of Buckingham & Frm. Chief Economist, Shell, Éric Scotto, Chairman and Co-Founder, Akuo Energy, Aurora Rossodivita, Senior expert of European regulation, ARERA, Jean-Michel Glachant, Director, Florence School of Regulation; Holder of the Loyola de Palacio Chair, Diala Hawila, Program Officer, Police Advice, IRENA, Adnan Polat, Chairman, POLAT Holding, Matthew Doman, Interim Public Affairs Director, IGU, Dan Milstein, Director, European Regional Office U.S. Department of Energy, U.S. Embassy-Prague, Symeon Kassianides, Chairman, Natural Gas Public Company, Cyprus, Marcel Kramer, Energy & Infrastructure Consultant; President, Energy Delta Institute, Naji Abi-Aad, Advisor, Global Gas Centre, René Bautz, Chairman, World Energy Council - Global Gas Centre, Jean-Marc Leroy, External Relations Senior Executive Vice President, Engie France, Anita Orban, Vice President, International Affairs, Tellurian LNG, Andrew Walker, Vice President, LNG Strategy and Communication, Cheniere, Maximilian Kuhn, Government Relations Advisor, GazProm Germania, Alex Barnes, Advisor, Global Gas Centre, Evangelos Kyritsis, Senior Analyst, Statkraft; HAEE’s BoD Member, Arnaud Henin, Managing Director, Gommyr Power Networks, Athanasios Lazanas, Chairman and CEO, Arclif Group, Maria Spyraki, Member of the European Parliament, Bert Stuij, Vice President Innovation, Energy Delta Institute, Walburga Hemetsberger, CEO, SolarPower Europe, Maher Chebbo, Chair of the European ETIP Digital Energy Group and Digital Batteries Task Force, Pierre-Jean Cherret, Head of New Business Development & Strategic Innovation & Ventures, ITEMS International, Miguel Palacios, Professor of Management, ESCP Business School; Executive Education Associate Academic Dean, Madrid Campus, Andrea Martinez, Deputy Managing Director, Sinloc, Fereidoon Sioshansi, President, Menlo Energy Economics, Gulmira Rzayeva, Research Associate, Oxford Institute for Energy Studies; Founder and Managing Director, Eurasia Analytics, Olga Khakova, Associate Director for European Energy Security, Julian Bowden, Senior Visiting Research Fellow, Oxford Institute for Energy Studies, Mamdouh Salameh, International Oil Economist; Visiting Professor of Energy Economics, ESCP Business School, London

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ομιλητές και το αναλυτικό πρόγραμμα των τριών ημερών του Συμποσίου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας, πατώντας εδώ.

Για να παρακολουθήσετε τις μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες του Συμποσίου, πατήστε εδώ.

Στιγμιότυπα από το 5ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης μπορείτε να δείτε εδώ.