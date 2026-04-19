Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Συζητήσεις Google - Marvell Technology για ανάπτυξη ΑΙ τσιπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
microchip
Σε συνομιλίες με την Marvell Technology για την ανάπτυξη δύο νέων τσιπ που στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται η Google.

Ένα από τα τσιπ είναι μια μονάδα επεξεργασίας μνήμης σχεδιασμένη να λειτουργεί με τη μονάδα επεξεργασίας τενσόρων (TPU) της θυγατρικής της Alphabet και το άλλο είναι μια νέα TPU που έχει κατασκευαστεί ειδικά για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, η Google πιέζει ​να καταστήσει τις TPU της μια βιώσιμη ​εναλλακτική λύση στις κυρίαρχες GPU της Nvidia.

Οι πωλήσεις TPU έχουν γίνει βασικός μοχλός ανάπτυξης των εσόδων της Google από το cloud, καθώς στοχεύει να δείξει στους επενδυτές ότι οι επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη παράγουν αποδόσεις.

Οι εταιρείες στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τον σχεδιασμό της μονάδας επεξεργασίας μνήμης το συντομότερο δυνατό τον επόμενο ​έτος πριν την παραδώσουν ​για ​δοκιμαστική παραγωγή, σύμφωνα με την αναφορά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Google
Alphabet
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Τσιπ (ημιαγωγοί)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider