Συζητήσεις Google - Marvell Technology για ανάπτυξη ΑΙ τσιπ

Σύμφωνα με το Reuters, η Google πιέζει ​να καταστήσει τις TPU της μια βιώσιμη ​εναλλακτική λύση στις κυρίαρχες GPU της Nvidia.

Σε συνομιλίες με την Marvell Technology για την ανάπτυξη δύο νέων τσιπ που στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται η Google.

Ένα από τα τσιπ είναι μια μονάδα επεξεργασίας μνήμης σχεδιασμένη να λειτουργεί με τη μονάδα επεξεργασίας τενσόρων (TPU) της θυγατρικής της Alphabet και το άλλο είναι μια νέα TPU που έχει κατασκευαστεί ειδικά για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, η Google πιέζει ​να καταστήσει τις TPU της μια βιώσιμη ​εναλλακτική λύση στις κυρίαρχες GPU της Nvidia.

Οι πωλήσεις TPU έχουν γίνει βασικός μοχλός ανάπτυξης των εσόδων της Google από το cloud, καθώς στοχεύει να δείξει στους επενδυτές ότι οι επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη παράγουν αποδόσεις.

Οι εταιρείες στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τον σχεδιασμό της μονάδας επεξεργασίας μνήμης το συντομότερο δυνατό τον επόμενο ​έτος πριν την παραδώσουν ​για ​δοκιμαστική παραγωγή, σύμφωνα με την αναφορά.