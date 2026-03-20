Η Novartis αποκτά φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού με deal 3 δισ. δολαρίων

Σε συμφωνία να αγοράσει ένα πειραματικό φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού από την Synnovation Therapeutics για έως και 3 δισ. δολάρια, κατέληξε η Novartis σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία θα καταβάλει στην αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία 2 δισ. δολάρια προκαταβολικά και έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πληρωμές για την επίτευξη ορισμένων οροσήμων από την Pikavation Therapeutics, η οποία αναπτύσσει την θεραπεία,
Το φάρμακο χορηγείται δια στόματος ενώ το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ανάλογα με τις αποφάσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.
Η εξαγορά ενισχύει την προσπάθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου της Novartis, Βας Ναρασίμχαν να επεκτείνει το φαρμακευτικό χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης με νέες θεραπείες.