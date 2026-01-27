Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό της Principal Global Investors

Κατήλθε του ελάχιστου ορίου του 5% το ποσοστό της Principal Global Investors στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας στις 21/01/2026.

Πιο αναλυτικά, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την “Principal Global Investors, LLC” σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, καθώς και της από 23.01.2026 γνωστοποίησης που έλαβε η Τράπεζα από την “Principal Financial Group”, υπό την ιδιότητά της ως τελική μητρική εταιρεία της “Principal Global Investors, LLC”, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “Principal Financial Group”, από την ημερομηνία που αυτά περιήλθαν στην κατοχή της “Principal Global Investors, LLC”, κατήλθε στις 21.01.2026 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα
