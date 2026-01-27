Πύργος Ηλείας: Δέντρο έπεσε σε τρένο προς Κατάκολο, τραυματίστηκε ο μηχανοδηγός

Μέσα στο τρένο υπήρχε και άλλη μία εργαζόμενη αλλά όχι επιβάτες.

Μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, κατά τη διέλευση τρένου από το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Ολυμπία, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το ertnews, λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί σημειώθηκε το σιδηροδρομικό ατύχημα και μέσα στο τρένο υπήρχε και άλλη μία εργαζόμενη αλλά όχι επιβάτες.

Το δέντρο χτύπησε τη δεξιά πλευρά του τρένου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο του Πύργου για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες της ΠΥ Πύργου και η Πολιτική Προστασία του δήμου Πύργου για την απομάκρυνση του κορμού.