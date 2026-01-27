ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό

Το γεγονός πως το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό «είναι απολύτως νόμιμο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το γεγονός πως το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό «είναι απολύτως νόμιμο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ, υπογραμμίζοντας πως «βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις».