Νέα εποχή για το Shipping της Alpha Bank: Επικεφαλής ο Γιάννης Καραμανώλης

Η Alpha Bank διαδραματίζει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας, με ενεργές χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 3,62 δισ. δολάρια.

Η Alpha Bank ανακοινώνει πως ο Γιάννης Καραμανώλης, ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή τραπεζική, αναλαμβάνει Chief of Shipping.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση για περαιτέρω σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της ναυτιλίας με την προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Alpha Bank διαδραματίζει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας, με ενεργές χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 3,62 δισ. δολάρια.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η ναυτιλία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας της Ελλάδας. Για την Alpha Bank, ο συγκεκριμένος κλάδος συμβολίζει πολλά περισσότερα από έναν τομέα χρηματοδότησης· είναι ένας χώρος, στον οποίο η Τράπεζά μας έχει θεμελιώσει σχέσεις εμπιστοσύνης, συνέπειας και συνεργασίας με ανθρώπους που οδηγούν την ελληνική ναυτιλία στην παγκόσμια πρωτοπορία.

Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον Γιάννη στις επαγγελματικές ρίζες του. Με αυτόν στο τιμόνι του Shipping, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη του κλάδου που πρεσβεύει το καλύτερο πρόσωπο της Ελλάδας στον κόσμο. Με τον ερχομό του Γιάννη ανεβάζουμε σημαντικά τη φιλοδοξία μας να ενισχύσουμε την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου για τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή του στον τομέα του Shipping, καθώς και για τη σημαντική του συμβολή στην ενίσχυση των σχέσεων της Τράπεζας με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα».

Σύντομο βιογραφικό του Γιάννη Καραμανώλη

Ο Γιάννης Καραμανώλης γεννήθηκε το 1969. Είναι διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει MSc in Transportation από το Cardiff University of Wales.

Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή τραπεζική, με πολυετή και επιτυχημένη πορεία στη BNP Paribas με πιο πρόσφατο ρόλο ως Head of Origination of Transportation Europe, Middle East and Africa. Προηγουμένως, εργάστηκε σε διεθνείς τράπεζες με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, όπως η Fortis Bank και η ABN AMRO Bank, όπου κατείχε ανώτερες θέσεις ευθύνης, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Alpha Bank.