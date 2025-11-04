Ήρων: Καμία αύξηση στο «πράσινο» τιμολόγιο Νοεμβρίου

gtsdg

Αμετάβλητες διατηρεί τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, τις τιμές για το «πράσινο» τιμολόγιο ο Ήρων.

Σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ και τις ανακοινώσεις των παρόχων, τα τιμολόγια του Ήρων παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων της αγοράς, σε σχέση με το σύνολο σχεδόν των αντίστοιχων «πράσινων» τιμολογίων.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, ο πάροχος κράτησε σταθερή την τιμή στα 0,1476 €/kWh, ενισχύοντας την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

Παράλληλα, οι τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων Ήρων Blue Generous, παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές, καθώς με το 18μηνης διάρκειας συμβόλαιο Ήρων Blue Generous Max διαμορφώνονται χαμηλότερα από τα 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ως εκ τούτου, η τιμή παραμένει χαμηλή και σταθερή έως κι ολόκληρο τον επόμενο χειμώνα.