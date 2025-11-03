«Καμπανάκι» από CEOs των Big Oil για κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές Rosneft και Lukoil

Οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι διεμήνυσαν ότι δεν ανησυχούν για την αύξηση της ζήτησης.

Η προσφορά πετρελαίου θα πληγεί μετά τις κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς της Ρωσίας, την Rosneft και την Lukoil, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παραγωγής της Μόσχας, όπως προειδοποιούν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων ενεργειακών κολοσσών.

Το αμερικανικό «χτύπημα» θα έχει αισθητό αντίκτυπο καθώς τα φορτία θα καθυστερούν και οι μεταφορές θα επιβραδύνονται, όπως επεσήμανε ο CEO της TotalEnergies, Πάτρικ Πουγιάν, στο συνέδριο της Adipec στο Άμπου Ντάμπι.

«Οι περιορισμοί είναι σοβαροί και μειώνουν την προσφορά», επεσήμανε ο επικεφαλής της BP, Μάρεϊ Αουχίνκλος. Οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι διεμήνυσαν ότι δεν ανησυχούν για την αύξηση της ζήτησης

Οι κυρώσεις του Τραμπ στις δύο ρωσικές μεγάλες εταιρείες, αποσκοπούν στον περιορισμό των ενεργειακών εσόδων της Μόσχας ώστε να αποδυναμωθεί η χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ήδη, άλλωστε, Κίνα και Ινδία έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες «μαύρου χρυσού», ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου στο Λονδίνο έχουν παραμείνει κοντά στα 65 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται πως ο OPEC αποφάσισε «φρένο» στις αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους μετά από μία μικρή άνοδο για τον Δεκέμβριο (κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως) με αποτέλεσμα το WTI κερδίζει να 0,69% στα 61,41 δολάρια το βαρέλι και το Brent να ενισχύεται 0,71% στα 65,24 δολάρια.