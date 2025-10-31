Eurobank για Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: Επενδύοντας στη γνώση, την ευθύνη και το μέλλον

Την ημέρα αποταμίευσης τίμησε και φέτος η Eurobank, προσηλωμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συλλογική ευημερία.

Την ημέρα αποταμίευσης τίμησε και φέτος η Eurobank, προσηλωμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συλλογική ευημερία. Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η Eurobank, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της αποταμίευσης στην επίτευξη σταθερότητας, ασφάλειας και προνοητικού σχεδιασμού για το μέλλον, η Τράπεζα υλοποιεί δράσεις που επιβεβαιώνουν τον σταθερό της ρόλο στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την αξία της αποταμίευσης, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική γνώση των νέων και καλλιεργώντας συνείδηση ευθύνης στις νεότερες γενιές.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γιάννης Μεϊντάνης, Διευθυντής Περιφερειακής Αγοράς Ευβοίας, Eurobank, Παναγιώτα Γερονικολού, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομένου, Μιχάλης Βλασταράκης, Group Chief Marketing Officer, Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Eurobank, Νίκος Ρασούλης, Επικεφαλής Γεωγραφικού Τομέα Καταστημάτων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Eurobank, Γιώργος Τζαβάρας, Δήμαρχος Ορχομενού, Ευθύμιος Μονοχάρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ορχομενού, Ευστάθιος Κυτέας, Διευθυντής Καταστήματος Eurobank Λειβαδιάς

Επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Μιχάλη Βλασταράκη, Group Chief Marketing Officer, Νίκο Ρασούλη, επικεφαλής Γεωγραφικού Τομέα Καταστημάτων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννη Μεϊντάνη, Διευθυντή Περιφερειακής Αγοράς Ευβοίας, Βοιωτίας και Φωκίδας και Ευστάθιο Κυτέα, Διευθυντή καταστήματος Λειβαδιάς, επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού Βοιωτίας, όπου συνομίλησε με τους μαθητές για την αποταμίευση ως στάση ζωής που ενισχύει την προσωπική εξέλιξη και την υπευθυνότητα. Οι 120 μαθητές παρέλαβαν τους παραδοσιακούς κουμπαράδες της Τράπεζας και έθεσαν τους δικούς τους στόχους αποταμίευσης. Ο κ. Γ. Ζανιάς ευχαρίστησε τη Διευθύντρια του Σχολείου, κα Παναγιώτα Γερονικολού, για τη φιλοξενία και τους μαθητές για την παρουσίαση έκθεσης κατασκευών και θεατρικού δρώμενου με ποιήματα και τραγούδια πάνω στη θεματική της αποταμίευσης, και ο ίδιος μοιράστηκε μαζί τους προσωπικές αναμνήσεις από την εποχή που φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο.

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού, με ιστορία που ξεκινά το 1895, αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή. Στεγάζεται σε δύο ιστορικά κτήρια - το πρώτο, κατασκευασμένο το 1916 με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού, και το δεύτερο από το 1954, αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των κατοίκων. Σήμερα λειτουργεί ως οκταθέσιο, με έμφαση στην αειφορία, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των μαθητών μέσα από τον σεβασμό και την ενθάρρυνση. Αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο που επιτελείται καθημερινά στο σχολείο και σε συνέχεια της επικοινωνίας με τη Διευθύντρια, κα Π. Γερονικολού, η Eurobank προχωρά σε δωρεά απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, βελτιώνοντας έμπρακτα την εκπαιδευτική λειτουργία και την καθημερινότητα των μαθητών και των δασκάλων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, δήλωσε: «Η αποταμίευση είναι πράξη ευθύνης, ωριμότητας και πίστης στο μέλλον. Εκφράζει τις αξίες που οδηγούν κάθε προσπάθεια στην επιτυχία: υπομονή, επιμονή, αντοχή και όραμα. Είναι επένδυση στη σταθερότητα, την πρόοδο και την επίτευξη στόχων που ενισχύουν την ασφάλεια και δημιουργούν νέες δυνατότητες για το αύριο. Το βλέπουμε σήμερα στην πράξη, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σχολείο που χτίστηκε και με τη συμβολή και προσπάθεια των κατοίκων και τους πόρους που οι ίδιοι συγκέντρωσαν. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους μαθητές τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: Κάθε μικρό βήμα προς έναν κοινό σκοπό ενισχύει την κοινωνία και το μέλλον της χώρας. Στην Eurobank δεσμευόμαστε να παραμείνουμε σταθεροί σύμμαχοι της νέας γενιάς, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που την ενδυναμώνουν και υπηρετούν τη συλλογική πρόοδο.».

Ενίσχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης

Η Eurobank προχωράει στον δεύτερο κύκλο χορηγικής ενίσχυσης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Αποταμίευση» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Νικόλαο Δ. Φίλιππα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης από τα πρώτα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στον πρώτο κύκλο, 150 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν δωρεάν στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας πρόσβαση σε πρωτοποριακό εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποιώντας καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Ήδη για τον δεύτερο κύκλο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 400 αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και την απήχηση της πρωτοβουλίας.

Εδραιώνοντας την κουλτούρα της Αποταμίευσης

Παράλληλα, ο Όμιλος Eurobank, μετά την απορρόφηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου το 2013, ενσωμάτωσε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του μια αποταμιευτική παράδοση που ξεπερνά τα 100 χρόνια και εμπλουτίζεται σταθερά με σύγχρονα εργαλεία, κοινωνική στόχευση και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα, η Τράπεζα συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, προσφέροντας ευρεία γκάμα αποταμιευτικών επιλογών, όπως οι καταθετικοί λογαριασμοί Αποταμιεύω Τώρα και Μεγαλώνω.

Ειδικότερα, ο λογαριασμός Μεγαλώνω, που έχει επί δεκαετίες συσχετιστεί με την αποταμίευση της ελληνικής οικογένειας για τα παιδιά, εντάσσεται και στην πρωτοβουλία της Τράπεζας για το Δημογραφικό ως μέρος του Προγράμματος Μπροστά για την Οικογένεια, προσφέροντας προνομιακούς όρους για τους νέους γονείς των ανατολικών συνόρων της χώρας.

Νέα Υπηρεσία EverydayInvest

Η αποταμίευση σήμερα δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό κουμπαρά ή στο άνοιγμα ενός λογαριασμού για ανήλικα τέκνα που ενισχύεται μηνιαίως. Στη σύγχρονη εποχή, μπορεί να γίνει πιο ευέλικτα, πιο έξυπνα και πιο κοντά στην καθημερινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της την υπηρεσία EverydayInvest - μία καινοτόμο λύση με αποταμιευτικό χαρακτήρα, σχεδιασμένη να ενσωματώνεται στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών. Απευθύνεται κυρίως σε νέους, προσφέροντάς τους έναν απλό και πρακτικό τρόπο να χτίσουν κεφάλαιο για το μέλλον.

Μέσω της υπηρεσίας, μικροποσά από κάθε συναλλαγή μετατρέπονται σε επενδυτική αξία.

Σταθερός σύμμαχος της Παιδείας

Αναγνωρίζοντας ότι η στήριξη των νέων αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, η Eurobank υλοποιεί πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσεται το πρόγραμμα Μπροστά για την Παιδεία, ένα από τα διαχρονικότερα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο εδώ και 23 χρόνια έχει βραβεύσει 24.494 αριστούχους απόφοιτους λυκείου -τον πρώτο σε βαθμολογία απόφοιτο από κάθε λύκειο της χώρας, με άθροισμα βαθμών στο σχολείο του από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ίσο ή μεγαλύτερο του 72 στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Το Πρόγραμμα προάγει την ακαδημαϊκή Αριστεία και ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δράσεις. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει το Επαγγελματικό MSc in Digital Transformation, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), προσφέροντας στους νέους αποφοίτους πρόσβαση σε σύγχρονη γνώση και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στηρίζοντας - από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες - την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Με την αρχική δωρεά των €100 εκατ. ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων - Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία - που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την πρώτη διετία ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου και για την επόμενη περίοδο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εργασιών. Το πρόγραμμα καλύπτει σχολικές μονάδες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, διασφαλίζοντας σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες μάθησης για όλους τους μαθητές, σε κάθε γωνιά της χώρας.